Nicuşor Dan, despre pensiile speciale: "Multă lume s-a pensionat de frică"

Nicuşor Dan a susţinut o conferinţă la Palatul Cotroceni în care a prezentat noua strategie de Apărare a României. Războiul hibrid şi lupta anticorupţie sunt principalele puncte pe care preşedintele vrea să-şi axeze noua strategie.

Printre altele, Nicuşor Dan a abordat şi subiectul pensiilor speciale. Preşedintele a declarat că mulţi angajaţi din justiţiei sau din serviciile speciale s-au pensionat "de frică". Din această cauză, vrea o reglementare clară a pensiilor speciale pentru a nu mai exista incertitudine în sistem.

"Există o îngrijorare în rândul cadrelor militare şi oamenilor din MAI, servicii, că ce s-a întâmplat cu pensiile magistraţilor se va întâmpla şi în aceste zone. Este o discuţie care va începe la un moment dat, dar ce vreau să transmit este că, aşa cum pentru magistraţi este expres că cei care îndeplinesc condiţiile de pensionare în momentul noii legi, vor beneficia de condiţiile acestei legi, şi nu de la momentul viitor, există acord politic pe toate palierele pentru ca acelaşi lucru să se întâmple în sistemele de apărare, interne, servicii, adică nu este un motiv ca oamenii să se pensioneze.

Pentru că, din păcate, din cauza incertitudinii pe ce urma să fie în sistemul de justiţie, multă lume s-a pensionat, de frică să nu aibă aceleaşi condiţii de pensionare. Vreau să fac acest anunţ ca oamenii să aibă această predictibilitate", a declarat Nicuşor Dan.

Articolul continuă după reclamă

Nicuşor Dan a fost întrebat, miercuri, într-o conferinţă de presă, dacă după discuţia de marţi există flexibilitate atât în privinţa cuantumului pensiei magistraţilor, dar şi a anilor de tranziţie. "Vestea bună este că discuţia de ieri a durat doar o oră şi jumătate. Mă aşteptam la două ore şi jumătate, ceea ce înseamnă că am început să ne obişnuim unii cu alţii şi să reuşim să agreăm nişte lucruri. Nu vreau să vă spun, pentru că sunt... Cumva este un proces de, să-i spunem, negociere între mai mulţi actori, eu sunt un mediator, deci nu pot să vă spun exact ce s-a discutat înăuntru, însă ce cred că pot să spun este că cred că din toate părţile există înţelegerea faptului că această chestiune trebuie închisă. Şi dacă lucrul ăsta se poate întâmpla în noiembrie cu atât mai bine", a afirmat Nicuşor Dan.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi se pare corectă o pensie de minimum 17.500 lei pentru un judecător? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰