Nicuşor Dan a fost invitat aseară în platoul Antena 3 CNN. Preşedintele a explicat de ce l-a chemat în ţară pe ambasadorul României din Mexic, dar şi cum vede viitorul României. De asemenea, a atins şi subiecte controversate cum ar fi rata inflaţiei sau alegerile din Republica Moldova.

Nicuşor Dan a vorbit despre unul dintre subiectele care îi afectează cel mai tare pe români - rata inflaţiei. "Faptul că avem o rată a inflației care se va duce spre 10% înseamnă că oamenii vor putea cumpăra cu 10% mai puțin. Și asta este important. Dar trebuie spus că nu prea era alternativă la chestiunea asta. Adică ignorarea deficitului ar fi făcut ca piețele financiare să nu mai vrea să împrumute România și ca inflația să fi fost și mai mare", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României. Deşi mulţi români sunt nemulţumiţi, Nicuşor Dan priveşte cu optimism viitorul României.

Nicuşor Dan priveşte cu optimism viitorul României

"În 2026 o să intrăm în OECD și asta înseamnă că România o să fie atractivă pentru firme care să vină să investească. În 2027 o să începem să extragem gaz din Marea Neagră și o să fim foarte interesanți din punct de vedere energetic și al industriilor care se bazează pe asta", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României. Preşedintele a explicat şi ce planuri are pentru ambsadorul României din Mexic pe care l-a chemat înapoi în ţară. "Da, domnul Lazurca, că e o persoană în care am încredere, o persoană pe care o cunosc de multă vreme și consider că poate să ajute foarte mult dintr-o poziție centrală. Utilitatea lui profesională este mai mare la București decât într-o poziţie de ambasador", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României.

Articolul continuă după reclamă

Şeful statului a vorbit şi despre vizita preşedintei Comisiei Europene în Constanţa. "Doamna Von der Leyen a fost în România la începutul... acum două săptămâni, a vizitat Mihail Kogăliceanu și litoralul românesc. Am discutat de deficit, am discutat de PNRR și am discutat de apărare și de SAFE. Domnia sa cunoaște foarte bine eforturile pe care România le-a făcut în perioada asta. Deci eu sunt foarte optimist", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României. Nicuşor Dan a transmis un mesaj şi pentru alegătorii de la viitoarele alegeri parlamentare din Republica Moldova, care vor avea loc pe 28 septembrie.

"Vor fi niște alegeri strânse și orice vot contează şi îi îndemn, indiferent cum vor să voteze, pe cetățenii Republicii Moldova, în special pe cei care trăiesc în România, să meargă la vot", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României. Preşedintele a spus şi cum îşi doreşte să fie viitorii şefi de la SRI şi SIE - oameni echilibraţi pentru că zona de servicii este complicată şi cu multe interese.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Folosiţi Inteligenţa Artificială în sarcinile de la job? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰