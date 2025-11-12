Nicuşor Dan, despre situaţia Lukoil în România: "Dacă rafinăria nu va funcţiona, ne obligă să importăm"

Președintele României, Nicușor Dan, a oferit miercuri clarificări referitoare la o posibilă preluare a companiei Lukoil în România. Întrebat dacă a existat o discuție cu Guvernul pe această temă, Nicușor Dan a explicat că există un grup de lucru la nivel guvernamental, de care este informat.

Potrivit președintelui, activitatea comercială a Lukoil în România include o rafinărie și aproximativ 100 de benzinării, ponderea acestora din urmă nefiind foarte importantă. "În linii mari Lukoil are în România o rafinărie şi vreo 100 de benzinării. Rafinăria, în acest moment, e nchisă pentru mentenanţă, asta nu afectează fluxul. Pe termen mediu şi lung, daca ea nu ar mai rafina ne-ar obliga să importăm mai mult, asta este problema", a declarat Nicuşor Dan.

Președintele a precizat că riscul ca rafinăria să fie preluată de o firmă paravan a Rusiei nu există. "Nu există riscul ca ea să fie preluată de cineva, o firmă paravan a Rusiei, pentru că avem o comisie care evaluează toate vânzările de companii care au un interes strategic. Bineînțeles că există un interes ca ea să fie preluată, însă nimic nu ne obligă să ne grăbim cu acest proces", a adăugat Nicușor Dan. Președintele a adăugat că "există și varianta, care are nevoie de un cadru normativ special, ca pe o perioadă limitată ea să fie preluată de statul român".

Guvernul pregătește preluarea activelor Lukoil din România

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă că România va aplica ferm sancţiunile internaţionale ce vizează Lukoil şi nu va solicita prelungirea termenului de 21 noiembrie impus de autorităţile din SUA. "Protejăm securitatea energetică a României şi aplicăm ferm sancţiunile internaţionale ce vizează Lukoil. Colegii mei din Ministerul Energiei lucrează în continuare, împreună cu toate autorităţile relevante, la crearea legislaţiei care să asigure, pe de o parte, conformarea deplină cu regimul de sancţiuni stabilit de Statele Unite, iar pe de altă parte, continuitatea activităţilor de rafinare ale Petrotel Ploieşti, precum şi de comercializare a produselor petroliere, fără a periclita aprovizionarea pieţei naţionale de combustibili", a scris, marţi seară, pe Facebook, ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei a mai precizat că "România trebuie să preia controlul asupra companiei pentru a garanta implementarea completă a măsurilor internaţionale, pentru a proteja locurile de muncă ale celor 5.000 de angajaţi şi pentru a asigura stabilitatea şi securitatea sistemului energetic naţional".

Sancțiunile impuse de Statele Unite ale Americii asupra Lukoil și filialelor sale urmăresc blocarea veniturilor care alimentează economia de război a Rusiei. Deși în România nu se folosește țiței rusesc, activitățile ar putea fi afectate, întrucât sancțiunile americane se aplică tuturor entităților controlate în proporție de cel puțin 50% de companiile vizate. În aceste condiții, autoritățile române trebuie să decidă dacă permit vânzarea activelor, intervin direct sau continuă activitatea, asumându-și riscurile generate de sancțiuni.

