Președintele Nicușor Dan a declarat, după videoconferința Coaliției de Voință, că România este pregătită să contribuie, alături de SUA și partenerii europeni, la oferirea de garanții de securitate pentru Ucraina, subliniind că acest sprijin reprezintă o investiție directă în propria noastră siguranță.

Nicușor Dan, după videoconferinţa cu aliaţii Kievului: Trebuie să continuăm presiunea asupra Rusiei - Profimedia

Preşedintele României transmite într-o postare că astăzi, în cadrul unei noi videoconferinţe a Coaliţiei de Voinţă, a discutat despre modul în care ne putem coordona eforturile în sprijinul Ucrainei, înaintea viitoarelor negocieri.

"Cu toţii am fost de acord că unitatea şi coordonarea transatlantică în sprijinul Ucrainei rămân sursa noastră de forţă în faţa comportamentului agresiv continuu al Rusiei. Oprirea atacurilor asupra civililor şi asupra infrastructurii civile este primul pas pe care Rusia trebuie să-l facă pentru a arăta că este cu adevărat angajată într-un proces real de pace. Cum am putea avea încredere în Rusia, atâta timp cât continuă să ucidă oameni nevinovaţi?", spune şeful statului.

Nicușor Dan, primele declarații după conferința cu liderii europeni

"Trebuie să continuăm să exercităm presiune asupra Rusiei, inclusiv prin noi sancţiuni, până când pacea va fi realizată. Ucraina are nevoie de sprijinul nostru. Nicio decizie cu privire la Ucraina nu poate fi luată fără Ucraina. Acesta este dreptul legitim al Ucrainei", subliniază preşedintele Nicuşor Dan.

Potrivit preşedintelui, consolidarea Ucrainei înseamnă consolidarea securităţii Europei şi a regiunii noastre.

"În cadrul Coaliţiei, ne-am exprimat disponibilitatea de a contribui, alături de Statele Unite şi de partenerii noştri europeni, la oferirea unor garanţii solide de securitate – esenţiale în acest proces de pace. Istoria ne-a arătat că Rusia nu îşi respectă propriile angajamente. Ca vecini ai Ucrainei, contribuţia noastră la aceste garanţii de securitate înseamnă o investiţie directă în propria noastră securitate", mai arată Nicuşor Dan.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a insistat duminică, la o conferinţă de presă la Bruxelles, pentru mai multă transparenţă în privinţa "garanţiilor de securitate" care ar putea fi incluse într-un acord de pace, transmite CNN.

