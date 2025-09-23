Nicușor Dan i-a chemat pe liderii coaliției la Cotroceni. Discuții tensionate despre plafonări și deficit

Președintele Nicușor Dan i-a invitat marți, la Palatul Cotroceni, pe liderii coaliției pentru discuții. Printre temele posibile se numără subiectele delicate care au generat tensiuni în coaliție, precum plafonarea prețurilor la alimentele de bază și decizia iminentă a Curții Constituționale privind al doilea pachet legislativ destinat reducerii deficitului, informează News.ro.

Administraţia Prezidenţială anunţă, marţi dimineaţă, că preşedintele Nicuşor Dan se va întâlni, de la ora 11.00, cu liderii coaliţiei de guvernare.

Deşi agenda discuţiilor nu a fost comunicată public, liderii politici ar putea discuta cu preşedintele Nicuşor Dan despre subiectele care au provocat dispute în coaliţie, între care plafonarea preţurilor la produsele de bază şi aşteptata decizie a Curţii Constituţionale cu privire la legile din al doilea pachet de măsuri de reducere a deficitului.

Plafonarea preţurilor la unele alimente de bază expiră la finalul acestei luni şi coaliţia nu a luat o decizie dacă va prelungi sau nu măsura. PSD insistă ca măsură să fie prelungită, având chiar un demers în acest sens în Senat. Premierul Ilie Bolojan a anunţat că, la ultima prelungire a măsurii, în coaliţie s-a stabilit că de la 1 octombrie ar urma să nu mai existe o nouă plafonare a adausului comercial la unele alimente de bază.

Senatorul Daniel Zamfir a declarat, luni, că PSD a depus un amendament la Senat, care se referă la prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, el apreciind că nu forţează nicio mână, pentru că plafonarea nu aduce nicio implicaţie bugetară, iar dacă premierul renunţă la decizia de a nu prelungi măsura, atunci pot retrage amendamentul.

CCR decide miercuri pe legile deficitului

Un alt subiect fierbinte în coaliţie este aşteptata decizie a magistraţilor Curţii Constituţionale cu privire la constituţionalitatea legilor adoptate în cel de-al doilea pachet de măsuri, între care pensionarea magistraţilor.

Curtea Constituţională are, miercuri, pe ordinea de zi a şedinţei mai multe sesizării care vizează aceste proiecte, iar, în cazul unei decizii care stabileşte că modificările aduse prevederilor cu privire la pensionarea magistraţilor sunt neconstituţionale, mai mulţi lideri politici au anunţat că Guvernul nu ar mai avea legitimitate.

Un alt subiect intens discutat în spaţiul politic, deşi nu s-a ajuns la nicio decizie, este stabilirea datei pentru alegerile pentru primar general al Capitalei. Termenul legal pentru stabilirea datei a expirat la începutul lunii septembrie.

Liderii coaliţiei ar urma să se întâlnească ulterior şedinţei cu preşedintele Nicuşor Dan.

