Nicuşor Dan: M-am văzut și eu beștelit de câţiva magistrați, fără să am absolut nicio vină

M-am trezit și eu beștelit de câțiva magistrați, fără să am nicio vină, a declarat președintele Nicușor Dan, miercuri, într-o conferință de presă la Cotroceni, în care a prezentat noua Strategie Națională de Apărare a Țării.

12.11.2025 , 13:36

Nicușor Dan a fost întrebat la Cotroceni dacă susține acordul pentru justiție propus de ÎCCJ, un document care ar angaja instituțiile fundamentale în apărarea independenței și stabilității sistemului judiciar şi dacă este nevoie de un asemenea acord sau principiile din Constituție sunt suficiente. 

"Nu am avut această informație. Pe prima liniuţă sunt absolut de acord, dar cred că trebuie să fie în ambele sensuri, că m-am văzut și eu beștelit de cativa domni magistrați, fără să am absolut nicio vină. Eu am încercat să fiu echilibrat în a rezolva această problemă a societății. Sunt mai multe decizii ale CCR care vorbesc de raportul de putere. Niciodată nu strică să explicităm niște lucruri. Cred că ar fi util ca pe acest subiect sensibil și unii și alții să fie mai ponderați în manifestările lor publice. Pe conţinut, o să vedem. Orice fel de dialog e binevenit", a răspuns preşedintele Nicuşor Dan.

Şeful statului a prezentat azi Proiectul Strategiei Naţionale de Apărare care urmează să fie avizat în şedinţa din 24 noiembrie a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.

