Nicușor Dan: Nu văd Rusia capabilă să atace NATO, dar provocările vor continua

Președintele Nicușor Dan a declarat că Federația Rusă va continua să comită acțiuni provocatoare împotriva statelor NATO, deși acesta a spus că un atac nu va avea loc.

la 25.09.2025 , 21:35
„Ei au pornit un război informațional asupra lumii occidentale, încercând, dacă se poate, unde se poate, să impună, să ajute la o conducere care să-i fie favorabilă, inclusiv România 2024, sau, dacă nu, cel puțin, să sădească neîncrederea populației în modelul democratic occidental”, a declarat Dan, joi seara, la Digi24, potrivit Mediafax.

"Nu văd Rusia capabilă să atace NATO"

„E o chestiune de, unu, de securitate pentru Europa, și doi, o chestiune de ordine internațională, care a adus pace și prosperitate. Și atunci, Rusia, având o economie așa și așa, evident că încearcă să suplinească deficiențele sale militare, umblând la populație și la deciziile pe care, într-o societate democratică, populația le ia”, a adăugat președintele.

Totodată, el a exclus, cel puțin în prezent, posibilitatea ca Rusia să atace direct NATO, dar a avertizat că provocările hibride vor continua. „Nu văd Rusia capabilă să atace NATO, dar provocările vor continua. Sunt multe neajunsuri, dar asta nu înseamnă că trebuie să abandonăm modelul democratic”, a conchis Dan.

