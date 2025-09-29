Nicuşor Dan, omagiu pentru Cardianlul Mureşan: "România n-ar fi azi ce este fără Biserica Greco-Catolică"

Preşedintele Nicuşor Dan, a adus un omagiu Cardinalului Lucian Mureşan la funeraliile de la Blaj. Acesta a subliniat rolul istoric al Bisericii Greco-Catolice şi exemplul de reconciliere lăsat de înaltul ierarh, transmite Agerpres.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a adus, luni, un omagiu Cardinalului Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, la ceremonia de înmormântare oficiată în Catedrala Arhiepiscopală Majoră "Sfânta Treime" din Blaj, evidenţiind rolul istoric al comunităţii greco-catolice şi importanţa exemplului lăsat de înaltul ierarh.

"Trebuie să folosim orice moment special şi momente omagiale cum este acesta, ca să ne spunem nouă înşine şi să spunem şi altora că lumea începe cu noi şi că în ce suntem noi azi este mult din ce au trăit alţii înaintea noastră. Şi spunând asta, spun că Transilvania n-ar fi azi ce este fără comunitatea şi Biserica Greco-Catolică, România n-ar fi azi ce este fără comunitatea şi Biserica Greco-Catolică şi noi n-am fi azi ce suntem fără comunitatea şi Biserica Greco-Catolică", a spus preşedintele Nicuşor Dan.

În numele statului român, acesta a prezentat "un omagiu acestei comunităţi şi acestei biserici pentru ce-a fost şi un angajament de colaborare pentru ce va fi".

Omagiu şi recunoaştere a rolului istoric

Nicuşor Dan a amintit momentele dramatice prin care a trecut Biserica Greco-Catolică după 1948 şi a evocat rolul Cardinalului Mureşan ca artizan al reconcilierii.

"România are nevoie de reconciliere pe multe paliere şi Cardinalul Mureşan, de care ne despărţim azi trupeşte, a fost un exemplu despre cum reconcilierea se poate întâmpla. (...) Şi am avut un om care a reuşit, având experienţa asta dureroasă, să aducă cu tact lucrurile la o normalitate. Şi cred că România are nevoie de mulţi astfel de oameni în momentele pe care le trăim acum", a arătat preşedintele României.

Nicuşor Dan a punctat şi nevoia de modele morale pentru tineri, într-o epocă marcată de "relativizarea valorilor".

"Cardinalul Mureşan a fost un model pentru nişte valori care sunt cuvântul, credinţa, omenia, valori pentru care nu s-a clintit chiar cu preţul unor suferinţe şi cu riscul preţului chiar a întregii sale vieţi", a mai spus preşedintele.

Funeraliile Cardinalului Lucian Mureşan

Sute de preoţi şi credincioşi participă luni, la Catedrala Arhiepiscopală Majoră "Sfânta Treime" din Blaj, la funeraliile Cardinalului Lucian Mureşan, liderul Bisericii Greco-Catolice din România, care a încetat din viaţă joi, la 94 de ani.

Programul celebrărilor liturgice ocazionate de înhumarea Cardinalului a debutat cu o procesiune a preoţilor şi studenţilor greco-catolici, desfăşurată de la Curia Arhiepiscopiei Majore până la Catedrală.

Consiliul Local Blaj a adoptat, vineri, în şedinţă extraordinară, o hotărâre prin care a declarat ziua de luni, 29 septembrie, ca zi de doliu local pe raza municipiului Blaj, în semn de respect şi omagiu faţă de Cardinalul Lucian Mureşan.

