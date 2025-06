Preşedintele României, Nicuşor Dan, participă, marţi şi miercuri, la reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord, care va avea loc la Haga, în Regatul Ţărilor de Jos. După summitul aniversar al NATO de anul trecut, desfăşurat la Washington şi care a marcat cei 75 de ani de existenţă ai organizaţiei, summitul de anul acesta se desfăşoară pe cu totul alte coordonate şi are o tematică şi o durată restrânse.

"Summitul NATO va reprezenta o oportunitate majoră pentru a reconfirma unitatea și solidaritatea Aliaților, precum și trăinicia relației transatlantice, care rămâne fundamentul Alianței Nord-Atlantice. Pentru România, apartenența la NATO, cea mai puternică alianță politico-militară din istorie, a adus cele mai solide garanții de securitate din istorie. La rândul său, România continuă să fie un Aliat responsabil și activ în NATO, un furnizor relevant de securitate și stabilitate în regiunea Mării Negre și dincolo de aceasta", potrivit Administrației Prezidențiale.

România va susţine deciziile aliate referitoare la o "creştere graduală" a bugetelor apărării

În cadrul summitului, liderii vor adopta decizii importante cu privire la creșterea investițiilor pentru apărare, pentru a asigura forțele, capabilitățile, resursele, infrastructura și reziliența necesare întăririi pe mai departe a posturii NATO de descurajare și apărare colectivă.

Programul summitului va include o reuniune la cel mai înalt nivel a Consiliului Nord-Atlantic, precum și o serie de evenimente protocolare. În context, vor fi adoptate mai multe documente oficiale, printre care Declarația Summitului de la Haga. "Președintele României va evidenția, în sesiunea de lucru, importanța crucială a legăturii transatlantice și a apărării colective, având la bază Articolul 5 al Tratatului de la Washington. În acest sens, va susține deciziile aliate privind creșterea graduală a bugetelor Apărării și consolidarea posturii NATO de descurajare și apărare. De asemenea, va solicita acordarea unei atenții sporite Flancului Estic și Mării Negre, regiune de importanță strategică pentru securitatea euroatlantică. Totodată, Președintele Nicușor Dan va exprima sprijinul pe termen lung pentru Ucraina, precum și pentru alte țări expuse amenințării Rusiei, mai ales Republica Moldova", se mai arată în finalul comunicatului.

Măsuri de securitate fără precedent la summitul NATO în Haga. Avioane Apache, F35 şi drone ridicate de la sol

Măsurile de securitate sunt fără precedent. Este, de departe, cea mai serioasă operaţiune de securitate, cea mai mare, cea mai amplă, organizată până în acest moment în Țările de Jos. Un elicopter Apache survolează zona. Vor fi ridicate inclusiv avioane de vânătoare F-35, iar fregatele vor naviga în Marea Nordului. De asemenea, vor fi ridicate inclusiv drone. Jumătate din efectivele poliției sunt dedicate securității acestui summit. Sunt polițiști pe motocicletă aproape la fiecare colț de stradă în Haga. Inclusiv pe autostrada care leagă Amsterdam de Haga au fost blocaje, în momentul în care coloanele oficiale treceau prin locurile respective. Este aşteptat să vină preşedintele american Donald Trump, într-un context destul de tensionat.

Este momentul în care NATO trebuie să arate că este unită ca alianţă şi că vor continua împreună investiţiile în capacităţile de apărare ale alianţei. Este vorba despre cele 5 procente din PIB pentru apărare din cadrul alianţei, de altfel cerute de preşedintele Donald Trump, iar mizele pentru România sunt reprezentate de creşterea bugetului pentru apărare, dar şi menţinerea ţării în flancul estic ca aliat puternic şi important pentru securitatea la Marea Neagră.

Programul summitului NATO de la Haga

La 24-25 iunie se desfăşoară, la World Forum din Haga, summitul Alianţei Nord-Atlantice (NATO), gazdă fiind guvernul Ţărilor de Jos, prilej cu care vor fi dezbătute cele mai importante teme care privesc organizaţia nord-atlantică, potrivit www.nato.int şi www.government.nl. Este primul summit organizat în Ţările de Jos, de la înfiinţarea Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în anul 1949. În jur de 9.000 de persoane sunt aşteptate să participe la reuniunea la nivel înalt, dintre care 45 sunt şefi de stat sau de guvern, reprezentând lideri ai celor 32 de state membre şi ai statelor partenere ale organizaţiei. Acoperirea media a evenimentului este dată de cei 2.000 de jurnalişti din Ţările de Jos şi străini, menţionează https://www.government.nl/.

În marja reuniunii este organizat, timp de două zile, cadrul informal de discuţii - Forumul Public NATO, ce reuneşte şefi de stat şi de guvern, miniştri, experţi, lideri de opinie, tineri şi membri ai mediului academic, însumând circa 500 de participanţi care vor discuta temele curente privind pacea şi securitatea la nivel nord-atlantic. Forumul Public NATO este găzduit în comun de NATO şi Guvernul Ţărilor de Jos, în colaborare cu Atlantische Commissie, The Clingendael Institute şi The Hague Centre for Strategic Studies, conform https://www.nato.int/. Întreg programul poate fi urmărit prin intermediul platformei online NATO Public Forum Live după ce fiecare utilizator se înregistrează pe site-ul de internet dedicat. Totodată, la 24 iunie, are loc Forumul Industriei de Apărare în cadrul Summitului NATO, în care miniştrii apărării, experţi în domeniul apărării şi reprezentanţi ai industriei de apărare din ţările NATO vor discuta pe marginea aspectelor care vizează inovarea, cooperarea şi modalităţile de consolidare ale acestui segment al economiei, respectiv industria de apărare, conform www.government.nl. Evenimentul este organizat de ministerul apărării din Ţările de Jos şi de NATO, în cooperare cu Confederaţia angajatorilor şi industriei din Ţările de Jos şi cu ministerul afacerilor externe din această ţară, potrivit https://www.nato.int/.

În seara zilei de 24 de iunie, vor fi organizate două sesiuni de discuţii la World Forum, prilej cu care miniştrii de externe din statele NATO vor lua parte la dineul de lucru la nivelul Consiliului NATO-Ucraina. Discuţiile se vor desfăşura şi în formatul miniştrilor apărării în cadrul unui dineu de lucru la nivelul Consiliului Nord-Atlantic. În seara respectivă va fi organizată o recepţie pentru toţi miniştrii participanţi la discuţii. Tot în seara zilei de 24 iunie, regele Willem-Alexander şi regina Maxima ai Ţărilor de Jos vor găzdui cina informală regală pentru şefii de stat şi de guvern din statele NATO. Sunt invitaţi, de asemenea, să participe premierii Australiei, Republicii Coreea, Noii Zeelande şi Ucrainei, preşedintele Consiliului European Antonio Costa şi şefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen. La 25 iunie, se desfăşoară cea mai importantă reuniune la nivelul summitului, în cadrul formatului Consiliului Nord-Atlantic, condus de secretarul general Mark Rutte, în care şefii de stat şi de guvern discută cele importante subiecte care vizează Alianţa Nord-Atlantică. Consiliul Nord-Atlantic este cadrul decizional cel mai important al organizaţiei, care stabileşte măsurile politico-militare viitoare ale NATO şi adoptă documentele strategice în baza cărora organizaţia îşi desfăşoară acţiunea viitoare. Principalele teme anunţate pentru agenda Consiliului Nord-Atlantic vizează în mod special creşterea alocărilor bugetare pentru înarmare şi a producţiei industriei de apărare, dedicată muniţiilor şi tehnologiei destinată apărării. Vor fi discutate, de asemenea, măsurile de descurajare şi de apărare pe fondul ameninţărilor hibride în contextul conflictului din Ucraina, aflat în vecinătatea flancului estic al NATO, dar şi teme precum forţele şi capabilităţile de apărare ale organizaţiei, indică site-ul oficial al organizaţiei.

La finalul discuţiilor, secretarul general al NATO olandezul Mark Rutte, alături de reprezentanţi ai guvernului Ţărilor de Jos şi ai altor state NATO vor susţine conferinţa de presă pentru prezentarea concluziilor discuţiilor ale tuturor temelor abordare, care vor fi sintetizate în declaraţia şi comunicatul oficial al summitului, menţionează www.government.nl. În cele două zile ale summitului, statele membre şi partenere NATO vor purta discuţii şi în format bilateral pe subiecte de interes comun.

Liderii din statele NATO s-au reunit pentru prima dată la nivelul organizaţiei chiar cu prilejul ceremoniei de semnare a Tratatului Nord-Atlantic la Washington, în 4 aprilie 1949, dar acest eveniment nu a constituit un summit în sine ci data înfiinţării Alianţei. Primul summit la care au participat liderii NATO a avut loc la Paris, în 1957, menţionează www.nato.int. Cel mai recent summit NATO a avut loc la Washington DC, la 9-11 iulie 2024, prilej cu care a avut loc şi aniversarea celor 75 de ani de la înfiinţarea organizaţiei. Summitul s-a axat pe trei teme principale: consolidarea apărării şi descurajării NATO, intensificarea sprijinului pe termen lung pentru Ucraina şi adâncirea parteneriatelor NATO. S-a convenit, la summitul de la Washington, asupra unui ajutor de bază minim de 40 de miliarde de euro în decurs de un an, în cadrul anunţatului program de asistenţă de securitate pe termen lung pentru Ucraina. Aliaţii au convenit asupra stabilirii instrumentului Asistenţă de Securitate şi Pregătire pentru Ucraina pentru coordonarea furnizării echipamentului militar şi a pregătirii pentru statul ucrainean şi, totodată, a fost confirmată crearea Centrului de Educaţie, Pregătire şi Analiză NATO-Ucraina cu rol de identificare şi aplicare a lecţiilor învăţate şi de creştere a interoperabilităţii Ucrainei cu NATO.

Cu prilejul summitului de la Washington DC, Suedia a participat pentru prima dată în calitate de aliat NATO, conform www.nato.int.

