Nicuşor Dan participă la summitul UE de la Copenhaga. Va prezenta date despre anularea alegerilor

Preşedintele Nicuşor Dan participă la reuniunea informală a Consiliului European de la Conpenhaga şi la cea de-a şaptea reuniune a Comunităţii Politice Europene. În cadrul celor două reuniuni se va discuta despre conflictul din Ucraina şi asigurarea securităţii europene.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, preşedintele Nicuşor Dan participă, miercuri, la reuniunea informală a şefilor de stat sau de Guvern din Uniunea Europeană. Evenimentul are loc începând cu ora 13.00, ora României, la Palatul Christiansborg, Copenhaga, Regatul Danemarcei.

De la ora 20.00, şeful statului va lua parte la dineul oficial oferit de Majestatea Sa Regele Frederic al X-lea al Danemarcei şi Majestatea Sa Regina Maria în onoarea liderilor participanţi la reuniunea Comunităţii Politice Europene.

În cursul zilei de joi, 2 octombrie, Nicuşor Dan participă la cea de-a şaptea reuniune a Comunităţii Politice Europene. Administraţia Prezidenţială a transmis că pe agenda acestor reuniuni figurează conflictul din Ucraina şi asigurarea securităţii europene.

"În cadrul reuniunii Comunităţii Politice Europene, Preşedintele României va participa la masa rotundă privind situaţia de securitate din Europa şi aspectele legate de rezilienţă. De asemenea, în marja acestor reuniuni, Preşedintele Nicuşor Dan va avea o serie de întrevederi bilaterale", arată comunicatul oficial.

Nicuşor Dan, despre dovezile privind anularea alegerilor

De asemenea, preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, despre dovezile privind anularea alegerilor, că nu avem, în momentul de faţă, imaginea completă şi probabil că ne mai trebuie câteva luni, el arătând că i-a plăcut foarte mult raportul Procurorului General, prezentat recent şi o să se ducă miercuri la Copenhaga, să informeze pe partenerii noştri, despre conţinutul acestuia. Şeful statului a mai spus că nu aveam, în mod oficial, până la raportul Parchetului, o dovadă despre faptul că Rusia a interferat cu publicitatea în campanie electorală, şi dovada asta o avem, după acest raport.

"Faţă de noiembrie 2024, noi avem mult mai multe elemente şi de context şi specific, relative la acel eveniment. De context, dacă atunci pentru societatea românească era ceva nou să vorbeşti de interferenţa rusă în procesul electoral şi de o dezinformare sistematică făcută de Federaţia Rusă-România, acum lucrul ăsta este recunoscut.

Sunt diferite rapoarte ale unor ţări europene, ale unor instituţii europene şi internaţionale care spun că pentru ei este un nivel de evidenţă că există un război hibrid pe care Rusia îl duce în Europa, în ţările europene şi inclusiv în România, cu două obiective. Unul, dacă se poate să influenţeze pentru a avea o conducere prietenoasă, dacă nu se poate să amplifice temerile nereuşitele respectivelor societăţi şi să le destabilizeze", a spus preşedintele Nicuşor Dan, arătând că acesta este contextul general", a afirmat preşedintele.

El a mai spus că i-a plăcut foarte mult raportul de acum două săptămâni al Procurorului General. "Noi aveam pe componenta de finanţare externă, o probă, acel milion de euro de la domnul Peşchir. Pe componenta de încercări fizice de destabilizare, aveam deja toată ancheta cu gruparea Potra. Nu aveam, în mod oficial, până la raportul Parchetului, o dovadă despre faptul că Rusia a interferat cu publicitatea în campanie electorală, şi dovada asta o avem, faptul că au fost mai multe site-uri.

Pentru ca publicitatea lor să ajungă la un număr mare, au fost folosite firme de publicitate din Rusia şi, în acest proces de dezinformare, au fost folosite conturi şi firme din Rusia. Ăsta este un fapt pe care Parchetul general l-a dezvăluit în raportul pe care ei l-au prezentat şi cu care o să mă duc şi mâine la Copenhaga, să informez pe partenerii noştri", a precizat preşedintele.

