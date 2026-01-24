Nicușor Dan, președintele României, a transmis un mesaj de unitate, dialog și respect cu ocazia manifestărilor dedicate Unirii Principatelor Române, desfășurate la Iași.

Nicuşor Dan, protestatarilor de la Iași: "Și eu am huiduit politicieni, dar vă rog să nu mai huiduiți imnul" - Sursa: Captură video

"Dragi ieșeni, dragi români, la mulți ani! Să ne bucurăm și să fim recunoscători celor care, acum 167 de ani, au înfăptuit un eveniment istoric și au reușit să se înalțe la înălțimea așteptărilor comunităților. A fost un efort al clasei politice, dar, de fapt, un efort al întregii societăți", a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan îl citează pe Mihail Kogălniceanu despre semnificația Unirii

Președintele a citat din Mihail Kogălniceanu pentru a sublinia esența momentului istoric: "Unirea este actul energic al întregii națiuni române. Iar dacă suntem aici, mai ales în contextul acestei falii din societate, trebuie să ne întrebăm ce este unirea și ce putem face pentru ca România să-și regăsească armonia socială."

Nicușor Dan s-a adresat și celor care au huiduit la manifestare, recunoscând legitimitatea gestului de protest, dar cerând reflecție și responsabilitate.

"Mă adresez celor care au venit să huiduie. În primul rând, aveți respectul meu, pentru că este un gest democratic. În al doilea rând, aveți simpatia mea, pentru că și eu am huiduit de mai multe ori politicieni.", a adăugat preşedintele României.

Președintele a lansat două întrebări esențiale: "Imediat după asta, ce se întâmplă? Există un proiect? Aveți lideri cu un proiect? Pentru că dacă îl aveți, haideți să-l dezbatem. Și a doua întrebare, poate cea mai importantă: în România pe care liderii dumneavoastră o proclamă, e loc pentru toți românii? Pentru vecinii dumneavoastră? Pentru copiii care sunt colegi cu copiii dumneavoastră?"

Preşedintele cere respect pentru imnul național și eroii ţării

Momentul central al discursului a fost apelul explicit la respectarea simbolurilor naționale și a memoriei eroilor.

"Mai am o rugăminte. Vă rog, în spiritul României în care vrem să trăim cu toții, vă rog să nu mai huiduiți imnul național și ceremoniile de comemorare a eroilor.", a spus Nicuşor Dan.

Președintele a subliniat provocările majore cu care se confruntă România, atât economic, cât şi legislativ: "România are medici excepționali, dar dacă suntem sinceri, nu avem un proiect pentru medicina din România peste 10 ani. Avem o economie privată excepțională, care a dublat PIB-ul în ultimii 10 ani, dar nu am reușit să punem toate aceste energii împreună într-un proiect economic pe termen lung. Avem magistrați excepționali, dar nu avem un proiect clar despre cum să corectăm și să echilibrăm justiția din România."

Președintele a concluzionat că adevărata Unire, în prezent, înseamnă capacitatea societății de a comunica, dialoga și construi împreună: "Unirea în 2026 înseamnă să constituim o societate care reușește să comunice, să-și vadă interesele și să le negocieze cu partenerii săi. Intrăm într-o competiție geopolitică grea și vor avea succes acele societăți care își pun energiile împreună."

Nicușor Dan: Sunt optimist pentru România

"Sunt optimist pentru România. Sunt optimist că avem maturitatea să construim o societate în care copiii noștri vor vrea să rămână. La mulți ani, România!", a declarat, optimist, Nicuşor Dan.

La manifestările de la Iași, oamenii au huiduit în mod repetat, iar în mulțime se auzeau sunete puternice de vuvuzele, care au acoperit pe alocuri discursurile oficiale și momentele solemne ale ceremoniei.

