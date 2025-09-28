Nicuşor Dan: Rectificarea bugetară va aduce 25 de miliarde în plus pentru funcţionarea statului în mod normal
Președintele Românei, Nicușor Dan, a declarat duminică faptul că rectificarea bugetară, care urmează să fie stabilită până la finalul săptămânii viitoare, va aduce 25 de miliarde lei în plus pentru funcționarea statului în mod normal.
El a adăugat că discuțiile în coaliție sunt "destul de eficiente" și că înțelegerea este perfectată în linii mari, existând doar chestiuni minore legate de anumite sume.
În privința efectelor măsurilor fiscale, Nicușor Dan a subliniat că există două componente esențiale: impactul asupra oamenilor și stabilitatea financiară.
În privința coaliției, Nicușor Dan a afirmat că există opinii diferite între partide, însă discuțiile la nivel de lideri sunt "absolut civilizate".
