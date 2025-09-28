Președintele Românei, Nicușor Dan, a declarat duminică faptul că rectificarea bugetară, care urmează să fie stabilită până la finalul săptămânii viitoare, va aduce 25 de miliarde lei în plus pentru funcționarea statului în mod normal.

Nicuşor Dan: Rectificarea bugetară va aduce 25 de miliarde în plus pentru funcţionarea statului în mod normal - Profimedia

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

El a adăugat că discuțiile în coaliție sunt "destul de eficiente" și că înțelegerea este perfectată în linii mari, existând doar chestiuni minore legate de anumite sume.

În privința efectelor măsurilor fiscale, Nicușor Dan a subliniat că există două componente esențiale: impactul asupra oamenilor și stabilitatea financiară.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În privința coaliției, Nicușor Dan a afirmat că există opinii diferite între partide, însă discuțiile la nivel de lideri sunt "absolut civilizate".

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că AI va face serviciile bancare mai eficiente, dacă va înlocui angajaţii clasici? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰