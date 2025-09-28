Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Nicuşor Dan: Rectificarea bugetară va aduce 25 de miliarde în plus pentru funcţionarea statului în mod normal

Președintele Românei, Nicușor Dan, a declarat duminică faptul că rectificarea bugetară, care urmează să fie stabilită până la finalul săptămânii viitoare, va aduce 25 de miliarde lei în plus pentru funcționarea statului în mod normal.

de Redactia Observator

la 28.09.2025 , 11:49
Nicuşor Dan: Rectificarea bugetară va aduce 25 de miliarde în plus pentru funcţionarea statului în mod normal Nicuşor Dan: Rectificarea bugetară va aduce 25 de miliarde în plus pentru funcţionarea statului în mod normal - Profimedia

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

El a adăugat că discuțiile în coaliție sunt "destul de eficiente" și că înțelegerea este perfectată în linii mari, existând doar chestiuni minore legate de anumite sume.

În privința efectelor măsurilor fiscale, Nicușor Dan a subliniat că există două componente esențiale: impactul asupra oamenilor și stabilitatea financiară.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În privința coaliției, Nicușor Dan a afirmat că există opinii diferite între partide, însă discuțiile la nivel de lideri sunt "absolut civilizate".

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

nicusor dan rectificare bugetara
Înapoi la Homepage
“A trăit doar pentru mine” Cine este femeia care a sacrificat totul pentru Ion Ţiriac!
&#8220;A trăit doar pentru mine&#8221; Cine este femeia care a sacrificat totul pentru Ion Ţiriac!
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Gigi Becali a virat banii către CFR Cluj! Ce sumă a încasat Nelutu Varga la finalul saptamanii!
Gigi Becali a virat banii către CFR Cluj! Ce sumă a încasat Nelutu Varga la finalul saptamanii!
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că AI va face serviciile bancare mai eficiente, dacă va înlocui angajaţii clasici?
Observator » Ştiri politice » Nicuşor Dan: Rectificarea bugetară va aduce 25 de miliarde în plus pentru funcţionarea statului în mod normal