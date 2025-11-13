În plin conflict cu Guvernul, magistraţii vor pensii mai mari decât salariile şi sume compensatorii pentru volumul mare de muncă. Negocierile cu premierul şi liderii Coalitiei au intrat în impas, deşi preşedintele Nicuşor Dan a încercat să medieze divergenţele. Asta deşi România riscă să piardă peste 230 milioane euro dacă reforma pensiilor pentru magistraţi nu va fi adoptată până la sfârşitul acestei luni.

Surse Observator spun că, la negocierile de la Cotroceni, magistraţii au cerut pensii egale cu 65% din venitul brut. Un judecător cu 20.000 de lei salariu brut rămâne acum cu aproape 12.000 de lei în mână şi ar urma să încaseze 13.000 de lei pensie specială în aceste condiţii.

"Este o meserie în care oamenii ăştia au muncit mult mai mult decât analogii lor din Europa. Dacă un aviator din Romania lucrează cât un aviator din Spania, un magistrat din România, statistic, a lucrat mult mai mult decât un magistrat din Spania" a declarat preşedintele României, Nicuşor Dan.

Liderii Coaliţiei au respins propunerea magistraţilor



Liderii Coaliţiei au respins, totuşi, propunerea magistratilor. Premierul a insistat să fie reduse pensiile la 70% din ultimul salariu net, oricum, cel mai ridicat procent din Uniunea Europeană.

"Compromisul înseamnă că fiecare cedeaza ceva. [...] Dacă cineva crede că permanent în anii care urmează poate să pună presiune pe clasa politică eu cred că se înşală" a declarat liderul UDMR, Kelemen Hunor.

"Nu e normal ca pensiile să fie la nivelul de acum şi nu e normal ca magistraţii să iasă la pensie la 48 de ani. [...] Calitatea actului de Justiţie din România următorilor ani este mult mai importantă decât 70 sau 75 la sută" a mai spus Nicuşor Dan.

Magistraţii şi liderii politici ar putea ajunge la un acord privind vârsta de pensionare

În schimb, magistraţii şi liderii politici ar putea ajunge la un acord în ceea ce priveşte vârsta de pensionare. Magistratii au propus o perioadă de tranziţie între 15 şi 20 de ani, iar premierul ar fi dispus să accepte pragul de 15 ani. În cazul acesta, varsta de pensionare ar ajunge la 65 de ani în 2040.

"Din păcate această discuţie despre pensii acoperă discuţia mult mai serioasă despre sistemul de Justiţie. [...] De ce nu mai anchetăm magistraţi? [...] Statistic nu se poate întâmpla, o întreagă categorie profesională să nu aiba uscăturile ei. Deocamdata nu mai vedem niciun fel de probleme de corupţie în interiorul magistraturii" a mai spus Nicuşor Dan.

Negocierile dintre magistraţi si liderii Coaliţiei s-ar putea relua săptămâna viitoare, la Palatul Cotroceni.

