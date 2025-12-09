Antena Meniu Search
Nicușor Dan s-a întâlnit cu primarul Parisului, Anne Hidalgo. S-au îmbrățișat și s-au pupat la sosire

Președintele Nicușor Dan, aflat într-o vizită în Franța, s-a întâlnit marți cu primarul Parisului, Anne Hidalgo. Cei doi oficiali s-au îmbrățișat și s-au pupat la sosire.

de Redactia Observator

la 09.12.2025 , 13:19

Nicuşor Dan, aflat într-o vizită de lucru în Franţa, s-a întâlnit marţi cu primarul Parisului, Anne Hidalgo. Din delegaţia care îl însoţeşte pe şeful statului la întâlnirea cu Hidalgo face parte şi primarul Timişoarei, Dominic Fritz, preşedintele USR.

La începutul zilei, şeful statului a avut un dialog cu reprezentanţi ai companiilor economice franceze, organizat de Mişcarea Întreprinderilor din Franţa (Medef).

După întrevederea de la Primăria Parisului, Nicuşor Dan va participa la inaugurarea aleii "Nicolae Titulescu" în Parcul Monceau, iar ulterior va fi primit de preşedintele Emmanuel Macron la Palatul Elysee.

Preşedintele Nicuşor Dan se află într-o vizită de lucru de două zile în Franţa, care a început luni. În prima seară s-a întâlnit, la Ambasada ţării noastre de la Paris, cu români care locuiesc în Franţa.

Din delegaţia şefului statului fac parte ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, ministrul Economiei, Radu Miruţă, ministrul interimar al Apărării, şi ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, alături de consilierii prezidenţiali Marius Lazurca, Valentin Naumescu şi Radu Burnete. 

nicusor dan franta paris anne hidalgo
