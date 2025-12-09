Nicușor Dan s-a întâlnit cu primarul Parisului, Anne Hidalgo: București și Paris, legate de cultură și istorie

Nicuşor Dan, aflat într-o vizită de lucru în Franţa, s-a întâlnit marţi cu primarul Parisului, Anne Hidalgo.

"Bucureştiul şi Parisul sunt asociate prin numeroase legături culturale şi istorice, prin arhitectură şi artă"

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că Bucureştiul şi Parisul sunt asociate prin numeroase legături culturale şi istorice, prin arhitectură şi artă, iar astăzi îşi doreşte să orienteze cooperarea către viitor.

"Am avut o excelentă întrevedere cu Primarul Parisului, Anne Hidalgo, cu care am discutat despre numeroasele proiecte româno-franceze de cooperare în domeniul economiei, al educaţiei. Am evocat, desigur, şi teme care privesc comunitatea românească din capitala Franţei. Bucureştiul şi Parisul sunt asociate prin numeroase legături culturale şi istorice, prin arhitectură şi artă. Astăzi ne dorim să orientăm cooperarea noastră către viitor, prin economie, educaţie şi tehnologii avansate, pentru a găsi soluţii la provocările de dezvoltare a marilor oraşe", a transmis preşedintele Nicuşor Dan, într-o postare pe Facebook.

Şeful statului a aratat că "au fost amândoi de acord că românii care trăiesc în Paris au un rol important, de catalizator al cooperării româno-franceze". "Am convenit că e important să le oferim susţinere pentru a încuraja astfel dezvoltarea legăturilor dintre ţările noastre", a mai subliniat preşedintele.

Nicuşor Dan a mai declarat că i-a transmis aprecierea pentru decizia de a da numele marelui diplomat român Nicolae Titulescu unei alei din frumosul Parc Monceau, din Paris, pe care au inaugurat-o astăzi împreună. "Este cel mai nou loc memorial din şirul bogat al prezenţelor româneşti în capitala Franţei. În aceste timpuri, în care nu întrevedem încă sfârşitul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, am ales să aducem un omagiu eforturilor lui Nicolae Titulescu, care, ca preşedinte al Societăţii Naţiunilor, s-a luptat neobosit ca negocierea să ia locul agresiunii, iar pacea şi raţiunea să triumfe în faţa violenţei", a transmis Nicuşor Dan.

Din delegaţia care l-a însoţit pe şeful statului la întâlnirea cu Hidalgo face parte şi primarul Timişoarei, Dominic Fritz, preşedintele USR. La începutul zilei, şeful statului a avut un dialog cu reprezentanţi ai companiilor economice franceze, organizat de Mişcarea Întreprinderilor din Franţa (Medef).

După întrevederea de la Primăria Parisului, Nicuşor Dan va participa la inaugurarea aleii "Nicolae Titulescu" în Parcul Monceau, iar ulterior va fi primit de preşedintele Emmanuel Macron la Palatul Elysee. Preşedintele Nicuşor Dan se află într-o vizită de lucru de două zile în Franţa, care a început luni. În prima seară s-a întâlnit, la Ambasada ţării noastre de la Paris, cu români care locuiesc în Franţa.

Din delegaţia şefului statului fac parte ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, ministrul Economiei, Radu Miruţă, ministrul interimar al Apărării, şi ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, alături de consilierii prezidenţiali Marius Lazurca, Valentin Naumescu şi Radu Burnete.

