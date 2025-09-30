Nicușor Dan: Statul va plăti tinerii care aleg serviciul militar voluntar. Ce prevede proiectul

Președintele României, Nicușor Dan, a explicat că cea mai importantă modificare din proiectul privind serviciul militar este introducerea unui stagiu militar voluntar plătit de stat. Tinerii care vor participa la program vor fi instruiți timp de patru luni, iar la final vor primi o compensație financiară de aproximativ 6.000 de euro.

Președintele Nicușor Dan a răspuns unei întrebări în timpul unei conferințe de presă care a avut loc marți, la Timișoara.

"Cea mai importantă modificare a acestei legi este introducerea unui stagiu militar voluntar plătit de statul român", a explicat Nicușor Dan.

Ce presupune modificare legii privind stagiul militar

Nicuşor Dan a oferit detalii despre propunerea de modificare a legii.

"Statul român îi va plăti și pe ofițerii care fac instruirea, și pe tinerii care vor parcurge acest stadiu voluntar de patru luni", a mai spus Dan adăugând că astfel armata se va consolida și o parte din cei care fac stagiul ar putea să se angajeze.

Serviciul militar voluntar, propus recent de Ministerul Apărării Naționale, va fi reglementat prin modificări la legea privind Statutul rezerviștilor voluntari și alte acte normative. Proiectul vizează introducerea unui stagiu militar voluntar de patru luni pentru tineri, care vor beneficia de o pregătire militară și, la final, de o compensație financiară în valoare de aproximativ 6.000 de euro sau trei salarii medii brute.

Obiectivul MApN este atragerea tinerilor pentru a crește numărul de rezerviști și pentru a asigura resursele umane necesare Armatei Române.

