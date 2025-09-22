Nicuşor Dan: "Studenții din țară și diaspora pot construi punți trainice pentru viitor"

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de susținere la cea de-a cincea ediție a Forumului Studenților Români de Pretutindeni. El a evidenţiat rolul esențial al tinerilor în promovarea valorilor comune, consolidarea democrației și combaterea dezinformării într-o lume marcată de crize multiple.

Președintele României, Dan Nicușor, în timpul unei conferințe de presă la Cancelaria Federală, cu ocazia vizitei sale la Berlin, 18 iulie 2025 - Profimedia

Legătura dintre studenţii români din ţară şi cei din diaspora este un pilon esenţial al promovării identităţii şi a valorilor pe care le păstrăm în comun, chiar dacă ne aflăm în locuri diferite, a afirmat, luni, preşedintele Nicuşor Dan, informează Agerpres.

Acesta a transmis un mesaj cu prilejul celei de-a cincea ediţii a Forumului Studenţilor Români de Pretutindeni, prezentat de către consilierul prezidenţial Luminiţa Odobescu.

"În societatea dinamică în care trăim, distanţa este redusă prin mijloacele de comunicare moderne, care facilitează oportunităţile de colaborare şi schimbul de idei în găsirea de soluţii la problemele actuale legate de securitate, economie ori dezvoltări tehnologice", a transmis şeful statului.

Articolul continuă după reclamă

El a remarcat că temele Forumului - educaţie, tineret, mediu, sănătate şi afaceri externe - sunt corelate cu Agenda 2030 a Naţiunilor Unite şi "reflectă priorităţi pe care România le susţine şi pe scena internaţională": acces la o educaţie de calitate, protecţia mediului, sănătate pentru toţi şi apărarea democraţiei şi drepturilor omului.

Tinerii români, arhitecții punților între generații și societăți

"Trăim într-o lume a crizelor multiple, în care solidaritatea şi cooperarea la nivel global sunt esenţiale pentru a răspunde cu succes provocărilor cu care ne confruntăm. Studenţii din ţară şi cei din diaspora au şansa de a deveni arhitecţii unor punţi trainice, prin care ideile inovatoare şi experienţele valoroase să circule liber. Vocile voastre pot aduce mai multă toleranţă, respect şi incluziune în societate şi, totodată, pot transforma noile canale de comunicare în instrumente pentru consolidarea încrederii şi combaterea dezinformării, a ştirilor false şi a acţiunilor hibride", declară Nicuşor Dan.

El salută faptul că dezbaterile din cadrul Forumului vor fi sintetizate într-o Rezoluţie adresată autorităţilor publice.

"Este un semn de maturitate civică şi de responsabilitate democratică. România are nevoie de tineri care să vorbească răspicat despre nevoile societăţii, să formuleze propuneri îndrăzneţe de politici publice şi să demonstreze că leadershipul nu depinde de vârstă, ci de curaj şi implicare", a completat preşedintele.

Redactia Observator

