Poliţiştii şi procurorii fac, miercuri, 21 de percheziţii la tot atâtea persoane suspectate de comiterea de violenţe la protestul ciobanilor de luna trecută. Cei vizaţi ar fi agresat jandarmi şi echipe de jurnalişti. Până acum, în acelaşi dosar au fost dispuse 38 de măsuri preventive.

Noi percheziţii în dosarul protestului ciobanilor. 21 de persoane, vizate pentru agresarea jandarmilor - Sursa: Captură foto/ Poliţia Română

"Astăzi, 7 octombrie 2026, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul Grupuri Infracţionale Violente şi Serviciul de Investigaţii Criminale Central, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare 21 de mandate de percheziţie domiciliară şi 21 de mandate de aducere, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Giurgiu, Călăraşi, Teleorman, Argeş, Brăila, Maramureş, Galaţi, Sălaj, Mureş, Braşov şi Iaşi", anunţă, miercuri, Poliţia Capitalei.

Acţiunea se desfăşoară în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii şi liniştii publice, distrugere şi lovire sau alte violenţe.

"Cercetările vizează incidentele produse în contextul protestului desfăşurat la data de 15 septembrie 2026, în Piaţa Victoriei din municipiul Bucureşti. În fapt, la data de 15 septembrie 2026, în contextul protestului desfăşurat în Piaţa Victoriei, o parte dintre participanţi ar fi exercitat acte de violenţă şi ar fi proferat ameninţări la adresa jandarmilor aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu", se mai arată în comunicat.

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Astfel, mai multe obiecte, respectiv borduri, sticle, garduri metalice şi obiecte pirotehnice, ar fi fost aruncate de către participanţii violenţi în direcţia efectivelor de jandarmi.

"De asemenea, unii dintre manifestanţi ar fi adoptat un comportament fizic agresiv, lovind, cu pumnii, picioarele şi obiecte din lemn, respectiv bâte, mai mulţi jandarmi. Totodată, unii dintre autori ar fi exercitat acte de violenţă fizică asupra a două persoane angajate ale unui trust media, aflate la faţa locului în exercitarea atribuţiilor de serviciu", transmit anchetatorii.

În timpul manifestaţiei, mai mulţi protestatari ar fi provocat distrugeri unei autospeciale, precum şi altor bunuri aparţinând Jandarmeriei.

Acţiunea beneficiază de sprijinul poliţiştilor din cadrul Inspectoratelor de Poliţie Judeţene Teleorman, Argeş, Brăila, Maramureş, Galaţi, Sălaj, Mureş, Braşov şi Iaşi, precum şi de sprijinul echipelor de intervenţie din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu poliţişti din cadrul Serviciului Grupuri Infracţionale Violente şi Serviciului de Investigaţii Criminale Central, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii şi liniştii publice, distrugere şi lovire sau alte violenţe.

Potrivit anchetatorilor, până în prezent, în cadrul acestui dosar penal, au fost dispuse 38 de măsuri preventive: 28 de persoane au fost arestate preventiv, pentru 30 de zile, faţă de 6 persoane a fost dispusă măsura arestului la domiciliu pentru 30 de zile, iar 4 persoane au fost plasate sub control judiciar.