Scandalul din coaliţie ia amploare. Reacţia PSD după întâlnirea lui Ilie Bolojan cu primarii de comune

După întâlnirea premierului Ilie Bolojan cu primarii de comune, PSD critică proiectul care impune limite stricte investițiilor finanțate prin PNRR și programul Anghel Saligny și cere revizuirea acestuia, motivând că nu există consens politic în Coaliție. Ordonanța de urgență care suspendă încheierea de noi contracte a fost discutată, joi, în primă lectură, în ședința de Guvern. Nu se opreşte finanţarea pentru proiectele la care lucrările au început deja.

Ordonanţa de urgenţă privind suspendarea proiectelor din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) trebuie adoptată doar în baza consensului politic între partidele din Coaliţie, a transmis PSD. Social-democraţii anunţă că vor stabili în cadrul şedinţei Biroului Permanent Naţional de luni propuneri pentru amendarea actualului proiect de ordonanţă de urgenţă.

"PSD consideră că actuala formă a proiectului de ordonanţă de urgenţă care vizează suspendarea unor finanţări din PNRR trebuie revizuită deoarece este necesară o examinare obiectivă a proiectelor care sunt într-un stadiu avansat de execuţie. Propunerea de ordonanţă de urgenţă introdusă în primă lectură pe ordinea de zi a şedinţei de guvern nu se bazează pe un consens între partidele aflate la guvernare şi, prin urmare, nu a primit avizul miniştrilor PSD", se arată într-un comunicat al social-democraţilor.

PSD spune că a exprimat foarte clar şi foarte ferm decizia de a nu mai susţine nicio decizie majoră a Guvernului care este promovată fără a exista un consens politic între partidele din arcul guvernamental. "Respectarea mecanismului decizional convenit în Acordul Politic este necesară pentru buna funcţionare a Guvernului. Ca atare, conducerea PSD va stabili în cadrul şedinţei Biroului Permanent Naţional de luni, 18 august, un set de propuneri pentru amendarea actualului proiect de ordonanţă de urgenţă. Vocea aleşilor locali ai PSD care reprezintă mai mult de jumătate din comunităţile locale din România trebuie ascultată. PSD va ţine cont de constrângerile bugetare, dar nu poate accepta ca investiţiile avansate din PNRR să depindă de o decizie arbitrară a unui ministru. Este nevoie de criterii clare şi obiective pentru a preveni blocajele nejustificate", se mai arată în comunicatul PSD.

Premierul și mai mulți miniștri, întâlnire cu primarii de comune

Premierul Ilie Bolojan și mai mulți miniștri s-au întâlnit, joi, cu primarii de comune pentru a discuta despre reforma administrației locale, dar și despre finanțarea proiectelor. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a precizat că nu se opresc plățile pentru proiectele la care lucrările au început deja, dar cele care nu au încă șantiere deschise nu vor mai primi bani.

"Premierul Ilie Bolojan a continuat astăzi consultările cu reprezentanții Asociației Comunelor din România, întâlnire care face parte din seria dialogului pe tema reformei administrației publice locale și finanțării eșalonate a proiectelor de investiții", au transmis, joi, oficialii Guvernului.

Premierul le-a transmis primarilor că "reforma administrației publice locale va face parte din al doilea pachet de măsuri guvernamentale pentru reducerea cheltuielilor publice și corectarea nedreptăților", care ar urma să fie adoptat la finalul lunii. "Dacă vom continua în această linie a responsabilității față de banul public, șansa să trecem peste această perioadă dificilă este mare", a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan la întâlnirea cu reprezentanții primarilor.

Potrivit reprezentanților Executivului, au fost analizate aspecte legate de reducerea cheltuielilor de personal prin diminuarea posturilor în administrația publică locală și organizarea mai eficientă la nivelul fiecărei structuri, reforma impozitării proprietății, extinderea digitalizării la nivelul primăriilor de comune, fapt care va eficientiza activitatea și va crește calitatea serviciilor publice.

Proiectele PNRR care nu au ordin de începere a lucrărilor ar putea fi suspendate

Prioritizarea și eșalonarea finanțării investițiilor derulate la nivelul administrației publice locale reprezintă un alt subiect analizat de reprezentanții Guvernului și primarii comunelor din România. "În acest context, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila-Zoltán, a subliniat faptul că nu se va opri finanțarea din PNRR pentru niciun proiect pentru care au fost începute lucrările", arată Guvernul.

"Toate proiectele aflate în lucru din PNRR, cele pentru care s-au deschis șantiere, vor merge mai departe. Informația că PNRR se oprește este falsă. Este adevărat, însă, că proiectele ale căror lucrări nu au fost demarate până acum nu vor primi finanțare din PNRR", a explicat ministrul Dezvoltării.

De asemenea, ministrul Cseke Attila-Zoltán a menționat că se are în vedere o prioritizare a proiectelor de investiții pentru perioada 2026–2028 și că este analizat un mecanism de finanțare prin împrumuturi care pot fi contractate de antreprenori, ca soluție complementară pentru asigurarea finanțărilor publice.

Din partea Guvernului, la consultările de la Palatul Victoria au participat, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan, vicepremierul Tánczos Barna, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila-Zoltán, și ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre-Florin Manole

