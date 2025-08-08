Tanczos Barna: Ministerul Mediului a pierdut 1,7 miliarde € prin PNRR. "S-au dus pe apa sâmbetei"

Vicepremierul Tanczos Barna a anunțat, vineri la Oradea, că proiectul de reformă a administrației publice propune reducerea cu 20% a costurilor de funcționare pentru primării, prefecturi și cabinetele miniștrilor, măsură ce va duce la reducerea schemelor de personal cu mii de posturi la nivel național. Totodată, serviciile sociale gestionate în prezent de primării urmează să treacă în subordinea instituțiilor deconcentrate din Ministerul Muncii, pentru o mai bună organizare. În plus, primăriile vor primi competențe extinse pentru controlul activităților firmelor de jocuri de noroc, inclusiv stabilirea zonelor și condițiilor de autorizare a caselor de pariuri.

"Propunem o reducere cu 20% a limitelor maxime şi minime de costuri la nivelul primăriilor de comune, oraşe şi municipii. Asta înseamnă că cei care au fost gospodari şi nu s-au dus la plafonul maxim de costuri nu trebuie să dea afară pe nimeni, nu trebuie să desfacă contracte de muncă, concedieri şi alte lucruri de genul acesta, iar cei care au fost la maximul unor costuri trebuie să facă o reducere cu 20%. În felul acesta, cei care au fost gospodari nu sunt afectaţi, cei care s-au întins la maxim şi au avut foarte mulţi angajaţi trebuie să facă o eficientizare", a afirmat vicepremierul Tanczos Barna, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la Oradea.

Concedieri la Poliţia locală

El a explicat că aceeaşi "regulă" de reducere a cheltuielilor cu 20 de procente va fi aplicată şi în cazul prefecturilor şi la cabinetele miniştrilor şi la cele ale primarilor şi viceprimarilor. Tanczos Barna a arătat că, prin implementarea acestei măsuri, "se vor reduce schemele de personal cu mii de posturi la nivel naţional".

În cazul Poliţiilor Locale, reducerea schemelor de personal este tot de 20%, astfel încât, dacă până în prezent schemele de personal erau calculate ţinând cont de cota de un poliţist la 1.000 de locuitori, propunerea este ca de acum înainte calculul să se facă stabilind un post de poliţist local la 1.200 de locuitori.

Întrebat dacă există un calcul privind economiile făcute ca urmare a implementării acestei măsuri, Tanczos Barna a răspuns că este vorba despre "un impact minim de reducere a costurilor de 2,9 miliarde de lei pe an, minim".

Barna, despre modificările privind pachetul de servicii sociale

Viceprim-ministrul Tanczos Barna a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la Oradea, că una dintre propunerile de reformă privind administraţia locală degrevează autorităţile locale de unele sarcini pe care nu ar trebui să le aibă, conform competenţelor, un exemplu fiind cel legat de activitatea de asistenţă socială.

"Avem şi o propunere cu privire la degrevarea autorităţilor de anumite sarcini care nu ar trebui să fie neapărat în curtea administraţiei locale, a primăriei. Vorbim aici de asistenţii sociali care ar trebui să plece, tot pachetul acesta de servicii sociale sau ajutoare sociale să treacă la Ministerul Muncii, la autorităţile deconcentrate de la Ministerul Muncii", a explicat vicepremierul.

El a subliniat că alte propuneri care vizează reforma sunt legate de acordarea către administraţiile locale a posibilităţilor de constrângere a contribuabililor pentru ca aceştia să îşi achite datoriile către bugetele locale, dar şi reducerea limitelor de cheltuieli în cazul primăriilor.

Primăriile vor putea controla mai strict firmele de jocuri de noroc

Primăriile vor putea avea ”un control mai riguros” în ceea ce priveşte activităţile firmelor care se ocupă cu jocurile de noroc, conform proiectului de reformă administrativă pus în transparenţă decizională de Ministerul Dezvoltării. Vicepremierul Tanczos Barna a explicat, vineri, într-o conferinţă de presă, că, potrivit propunerilor formulate în proiectul de act normativ, primăriile vor avea competenţe în ceea ce priveşte stabilirea zonelor în care casele de pariuri vor putea funcţiona, dar şi condiţiile în care activitatea acestora va putea fi autorizată.

"În ceea ce priveşte descentralizarea, propunem câteva elemente noi de simplificare şi de jurisdicţie sau de competenţă pentru autorităţile publice locale. De exemplu, în cazul jocurilor de noroc, autoritatea publică locală va avea competenţa de a stabili zonele, condiţiile de autorizare pentru acele case de pariuri şi case de jocuri de noroc, pentru a proteja cetăţenii, pentru a proteja copiii, pentru a avea un control mai riguros pe tot ce înseamnă aceste activităţi. Am avut patru sau cinci runde de întâlniri cu autorităţile publice locale", a declarat Tanczos Barna.

El a arătat că proiectul pus în dezbatere publică, joi, de Ministerul Dezvoltării se concentrează pe trei domenii principale: descentralizare, pe creşterea capacităţii financiare şi a capacităţii de încasare a veniturilor la nivelul autorităţilor publice locale şi pe creşterea eficienţei în administrare şi în funcţionare a autorităţilor locale.

Barna: Ministerul Mediului a pierdut 1,7 miliarde € prin PNRR

Vicepremierul Tanczos Barna, fost ministru al Mediului, afirmă că Ministerul Mediului a pierdut finanţări în valoare de aproape 1,7 miliarde de euro prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). El arată că, în condiţiile în care instituţii precum Apele Române au ratat deja toate proiectele propuse spre finanţare prin PNRR, entităţile care au proiecte în derulare trebuie să se concentreze asupra acelora care pot fi finalizate la termen.

"Din păcate, Apele Române au pierdut peste 300 de milioane de euro din PNRR, au pierdut, practic, tot ce era prevăzut. (...) În acelaşi timp, Ministerul Mediului a coborât de la 3,7 miliarde de euro disponibile prin PNRR la debutul PNRR-ului, la două miliarde, 1,7 miliarde aproape s-au dus, practic, pe apa sâmbetei. Trebuie să ne concentrăm pe proiectele care pot fi finanţate", a afirmat Barna.

