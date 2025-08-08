Muncitorii de pe Autostrada Moldovei rămân în concediu forţat până când autorităţile găsesc bani pentru lucrări. Cel mai mare constructor român şi-a tras utilajele pe dreapta pentru că sute de kilometri de drumuri de mare viteză vor fi scoşi din PNRR şi nu se ştie care va fi soarta lor.

La Focşani, pe şantierul Autostrăzii Moldovei, e linişte deplină.

"La unul din punctele de lucru ale şantierului A7 utilajele sunt parcate. Săptămâna aceasta nu a fost niciun muncitor la serviciu - şi nici săptămâna viitoare nu va veni niciunul", a afirmat Adrian Obreja, reporter Observator.

Constructorul a pus frână pe şantier, în lipsa banilor. O serie de proiecte au fost eliminate din PNRR şi nu se ştie dacă se vor mai găsi surse de finanţare. Administraţiile locale nu au bani destui nici pentru ele.

Purtătorul de cuvânt al CNAIR: "Lucrează cu noi pe încredere"

"Acest tip de firmă lucrează cu noi pe încredere."

Reporter: Acum nu mai au încredere.

"Aici este problema. De când a apărut această discuţie în piaţă legată de posibilitatea întreruperii unor finanţări sau de incertitudinea finanţărilor pentru lucrările deja executate - şi constructorul a început să se recalibreze", a declarat Alin Şerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR.

"95,9 kilometri, de la Focşani la Bacău, pe autostrada Moldovei - un tronson care nu este gata în acest moment, dar nici nu se lucrează. Lucrările au fost sistate din cauza acestui blocaj financiar", a conchis Adrian Obreja, reporter Observator.

Anunţate ca şi finalizate în acest an, porţiunea dintre Răcăciuni şi Bacău, de 21,5 kilometri, dar şi tronsonul dintre Bacău şi Paşcani, de peste 77 de kilometri, sunt amânate pentru anul viitor.

Ţinta de kilometri noi inauguraţi, redusă la jumate în 2025

De altfel, ţinta de kilometri noi inauguraţi în 2025 a fost redusă la jumătate. Din cauza incertitudinii financiare, vom deschide anul acesta cu aproape 100 de kilometri de autostrăzi mai puţini faţă de estimările iniţiale. În acelaşi timp, din cei 425 de kilometri de drumuri, cuprinşi în PNRR, doar 170 au o şansă de a continua prin acest program.

De la începutul anului s-au dat în trafic 55 de kilometri de drumuri de mare viteză.

