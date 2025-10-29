Oana Gheorghiu: "Comentariile mele anterioare nu angajează statul român sau Guvernul României"
Oana Gheorghiu afirmă că toate opiniile exprimate pe contul său personal de Facebook înainte de preluarea funcției de vicepremier "nu angajează în niciun fel statul român sau Guvernul României".
Ea afirmă că, privind înapoi, nu ar mai scrie în aceiași termeni, "chiar și fără să fiu numită într-o funcție publică".
Grindeanu: Bolojan să retragă nominalizarea Oanei Gheorghiu
Pentru a evita să compromitem relația cu SUA şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic, Ilie Bolojan trebuie să-și retragă imediat propunerea prin care o nominalizează pe doamna Oana Gheorghiu ca vicepremier, afirma, marți seara, Sorin Grindeanu.
Premierul Ilie Bolojan a propus-o pe Oana Gheorghiu, cofondatoarea Asociaţiei "Dăruieşte Viaţă", pentru funcţia de viceprim-ministru al Guvernului României.
Cea care urmează să ocupe una dintre cele mai importante funcţii din Executiv îl numea, în februarie, "golan" pe preşedintele Statelor Unite, Donald Trump.
