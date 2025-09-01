Oana Mizil, ordin de protecţie faţă de Marian Vanghelie. Politicianul şi-a ameninţat fosta soţie cu bătaia

Oana Mizil a obţinut ordin de protecţie provizoriu pentru cinci zile faţă de fostul soţ Marian Vanghelie. Politicianul şi fostul edil al sectorului 5 şi-a ameninţat fosta parteneră cu bătaia prin mesaje.

Oana Mizil nu a vrut monitorizare electronică. A fost deschis dosar penal pentru ameninţare.

Ce spun poliţiştii

La data de 31 august a.c., în jurul orei 15:19, polițiști din cadrul Poliției Orașului Voluntari au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112, de către o femeie, cu privire faptul că, în cursul aceleiași zile, în timp ce se afla la locuința sa din orașul Voluntari, a fost amenințată de fostul concubin cu acte de violență.

Polițiștii care s-au deplasat la fața locului au identificat persoanele implicate, iar în urma verificărilor efectuate si a completării formular evaluare a riscului, conform Legii 217/2003, a reieșit că există risc iminent, fapt pentru care împotriva bărbatului în vârstă de 57 de ani a fost emis ordin de protecție provizoriu.

Cercetările sunt continuate de polițiști în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare, sub supravegherea unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea.

