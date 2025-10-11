Orban, întrebat ce le răspunde celor care spun că Nicuşor Dan nu are faţă de preşedinte: Are caracter

Fostul premier şi actualul consilier prezidenţial Ludovic Orban îl susţine public pe Nicuşor Dan, spunând că actualul edil are toate calităţile necesare pentru funcţia de preşedinte al României. "Are, cu siguranţă, caracter de preşedinte, are minte de preşedinte" , a declarat Orban la Digi24, conform News.ro.

"Are, cu siguranţă, caracter de preşedinte, are minte de preşeninte", a declarat Ludovic Orban, sâmbătă, la Digi 24, întrebat cum le răspunde celor care spun că Nicuşor Dan nu are faţă de preşedinte.

Ludovic Orban a mai spus despre Nicuşor Dan că are dragoste faţă de ţară.

"Şi are, cu siguranţă, dragostea de ţară pe care trebuie să o aibă un preşedinte", a completat Ludovic Orban.

"Un om care cumpăneşte foarte bine"

Întrebat, la Digi 24, de ce se observă o anumită lentoare la preşedintele Nicuşor Dan în momente în care ar fi nevoie de decizii ferme, Ludovic Orban a explicat că acesta ”cumpăneşte foarte bine”.

"În primele şase luni de mandat la Primăria Capitalei, foarte multă lume l-a criticat pe Nicuşor Dan, iar Nicuşor Dan a explicat foarte bine că a avut nevoie de un timp de adaptare, până se înţeleagă exact, să aibă o fotografie reală asupra a ceea ce există în Primăria Capitalei. M-aţi întrebat de domnul preşedinte Dan. Este adevărat că pare că ia decizii mai, să spun într-un ritm poate mai încet decât se consideră că s-ar putea lua decizii", a declarat Ludovic Orban.

Orban a completat că şeful statului vrea să fie sigur atunci când ia o decizie.

"Pe de altă parte, domnul preşedinte este un om care cumpăneşte foarte bine şi procesează cu extrem de multă atenţie, mai ales că e vorba de decizii importante şi vrea să fie sigur că aceste decizii pe care le ia sunt deciziile corecte. Sigur că, atunci când va fi nevoie de a lua decizii rapide, de reacţii rapide, va avea aceste reacţii rapide. Nu există niciun fel de problemă. În elementele esenţiale, cel puţin în aceste prime patru luni, Nicuşor Dan a luat deciziile şi s-a implicat pentru a rezolva cele mai importante şi cele mai presante probleme care existau la momentul respectiv", a spus Orban.

