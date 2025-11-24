Ordinea candidaţilor pe buletinul de vot. Cătălin Drulă, candidatul USR, va fi pe poziția 1

Biroul Electoral Municipal a tras la sorţi ordinea candidaţilor pe buletinul de vot. Cătălin Drulă, candidatul USR, la alegerile pentru primăria Capitalei, va fi pe poziția 1 la alegerile din 7 decembrie.

Pe poziţia a doua este Daniel Băluță, pe poziţia a treia, George Burcea, şi Ciprian Ciucu pe patru. Ana Ciceală va ocupa poziţia cinci, Liviu Gheorghe Florea, pe şase. Şapte va fi Gheorghe Macovei, opt, Oana Crețu, nouă, Mihai Leancă, 10, Rareș Lazăr. Independenta susţinută de AUR Anca Alexandrescu pe 11. Dan Trifu va fi pe 12, Orlando Teodorovici pe 13, Gheorghe Neţoiu, pe 14, Vlad Gheorghe, pe 15, Megrota Angela, pe 16. Tițian Filip, pe 17.

Ordinea pe buletin se stabileşte prin tragere la sorţi.

Cine sunt cei 17 candidați care se luptă pentru funcția de primar general al Capitalei

Articolul continuă după reclamă

Biroul Electoral al Municipiului București a publicat lista cu candidații validați pentru alegerile din 7 decembrie 2025. Lista cu candidații admiși cuprinde 17 persoane. Trei candidaţi au fost respinşi.

Daniel Băluţă e candidatul PSD. Medic stomatolog şi, din 2016, primar la sectorul 4. PNL l-a trimis în teren pe Ciprian Ciucu. Edil la sectorul şase la al doilea mandat şi prim-vicepreședintele liberalilor. Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor, lecenţiat în informatică, e candidatul celor de la USR. Anca Alexandrescu, moderatoarea TV care i-a consiliat pe Năstase, Ponta, Dăncilă și Dragnea, candidează în calitate de independentă susținută de AUR. Partidul Oamenilor Tineri e reprezentat de George Burcea. Actorul care şi-a anunțat candidatura pentru București de la New York.

Ana Maria Ciceală, licenţiată în filozofie, e susţinută de partidul Sănătate Educaţie Natură Sustenabilitate. Rareş Lazăr, de la Partidul România în Acţiune, e cel mai tânăr candidat la Primăria Capitalei. Partidul Social Democrat Unit merge pe mâna Oanei Creţu, fostă antreprenoare și avocată. Partidul România Mare e reprezentat de Gheorghe Macovei. Liviu Gheorghe Floarea e susţinut de Partidul Naţional Ţărănesc Maniu Mihalache, iar din partea Partidului Patrioţii Poporului Român candidează Mihai Ioan Lasca. Pe lista independenţilor sunt nume diverse: fostul ministru de finanţe, Eugen Teodorovici, fostul europarlamentar Vlad Gheorghe. Gigi Neţoiu, om de afaceri, fost acţionar la Dinamo, Craiova şi Voluntari. Tabloul candidaţilor care nu sunt susţinuţi de vreun partid e întregit de Angela Negrotă, Dănuţ Angelo Trifu, Constantin-Titian Filip.

Campania se încheie pe 6 decembrie, la ora 7 dimineaţa. Până atunci, candidații la Primăria București vor putea desfășura activități de promovare electorală, în condițiile legii, respectând regulile privind afișajul, publicitatea și finanțarea campaniei.

Votarea din 7 decembrie va începe la ora 7:00 și se va încheia la ora 21:00.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Preferaţi să apelaţi la agenţi imobiliari sau să căutaţi pe cont propriu? Apelez la agenţi imobiliari Caut pe cont propriu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰