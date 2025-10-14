Scandal în Parlament pe modificarea legii referitoare la RCA. Potrivit unui amendament susţinut şi de ASF, asigurătorii ar fi putut decide valoarea daunei, fără ca service-urile auto să mai aibă un cuvânt de spus în acest sens. Companiile au susținut că facturile sunt umflate de ateliere, iar acest lucru face ca șoferii să plătească mai mult pentru poliţa obligatorie. În cele din urmă, amendamentul a fost retras pe ultima sută de metri.

Parlamentul a fost scena unui nou scandal legat de modificarea legii RCA. Un amendament propus recent ar fi permis ca valoarea despăgubirii să fie stabilită exclusiv între păgubit și asigurător, eliminând complet service-urile auto din ecuație. Propunerea, susținută inclusiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), a fost în cele din urmă retrasă, pe ultima sută de metri.

Una dintre cele mai controversate modificări viza modul în care se stabilește valoarea despăgubirii, mai ales în cazul unui vehicul avariat. Potrivit inițiativei, aceasta urma să fie calculată direct între păgubit și compania de asigurări, pe baza unor prețuri medii de piață pentru piese și manoperă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Asigurătorii spun că e mai ieftin, service-urile spun că nu e corect

ASF susține că acest model ar reduce costurile exagerate ale reparațiilor, ceea ce ar duce și la o scădere a prețului polițelor RCA. După ridicarea plafonării, prețurile polițelor au crescut cu până la 15%, iar la această majorare contribuie inclusiv costurile ridicate ale manoperei și cheltuielile cu energia ale atelierelor auto.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În cele din urmă, amendamentul a fost retras. Proiectul de lege, care prevede în continuare posibilitatea suspendării poliței RCA pentru o lună, plata în rate și modificarea sistemului bonus-malus, urmează să fie votat în plen.

Greta Neagu Like

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu modificările aduse legii RCA? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰