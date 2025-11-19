A început numărătoarea inversă până la startul campaniei electorale pentru Primăria Bucureşti. 18 candidaţi au fost admişi de Biroul Electoral Municipal, însă lupta se dă între patru candidaţi, fiecare cu susţinători grei în spate.

Daniel Băluţă şi-a lansat astăzi candidatura în prezenţa primarilor PSD din Bucureşti şi din ţară. Liberalul Ciprian Ciucu mizează pe spijinul premierului Ilie Bolojan, în timp ce Cătălin Drulă, de la USR, se prezintă drept continuatorul lui Nicuşor Dan.

Lansarea oficială a candidaturii lui Daniel Băluţă a fost organizată la Galeria Senat, fostul Combinat al Fondului Plastic

Pe scenă a urcat şi fiica sa de 17 ani care l-a îmbrăţişat după discurs. Au venit să-l susţină primari de sector, dar şi edili din ţară.

Preşedintele PSD le-a cerut colegilor de partid să strângă rândurile în spatele candidatului.

Dincolo de programe, o temă a campaniei pentru Bucureşti ţine de susţinerea pe care fiecare candidat o are.

În cel mai recent sondaj ATLAS INTEL, Ciprian Ciucu are un uşor avans faţă de Daniel Băluţă şi Cătălin Drulă. Pe locul 4 este plasată Anca Alexandrescu, care este susţinută de AUR.

Ciprian Ciucu - 19,2%

Daniel Băluţă - 18,6%

Cătălin Drulă - 18,1%

Anca Alexandrescu - 17,9%

Cercetarea CURS îl dă pe Daniel Băluţă drept favorit cu 27%. Ciprian Ciucu şi Cătălin Drulă sunt la egalitate, 22%, în timp ce Anca Alexandrescu este tot pe locul 4.

Daniel Băluţă - 27%

Ciprian Ciucu - 22%

Cătălin Drulă - 22%

Anca Alexandrescu - 15%

Campania electorală începe sâmbătă, 22 noiembrie, şi se încheie pe 6 decembrie. Votul, dintr-un singur tur, va avea loc pe 7 decembrie.

