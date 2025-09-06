Au bătut palma pentru concedieri. Preşedintele Nicuşor Dan şi premierul Ilie Bolojan spun că au stabilit deja planul concedierilor din administraţia locală. 10 la sută din posturile ocupate vor fi desfiinţate, aşa cum a propus şeful Guvernului. Doar că PSD respinge ideea că liderii Coaliţiei s-ar fi înţeles la Cotroceni. Social-democraţii şi-ar dori, mai degrabă, tăierea cheltuielilor cu 10% sau concedieri de până la 25%, dar acestea să fie aplicate treptat, în următorii ani.

Preşedintele Nicuşor Dan susţine că liderii Coaliţiei s-au înţeles deja pe concedierile care vor fi aplicate în Primării şi în Consiliile Judeţene. Peste 13.000 de funcţionari îşi vor pierde locurile de muncă, iar economia va fi de 1,4 miliarde de lei anual.

"Luni, când ne-am văzut, s-a agreat că o să facem o reducere pentru moment pe aparatul local de 10% față de numărul de posturi care există azi, adică față de oamenii care sunt realmente angajați, nu față de organigrame, nu față de limita maximă prevăzută de lege", spune Nicuşor Dan, preşedintele României.

Şeful statului susţine că Primăria Capitalei ar putea concedia, în total, peste 2000 de angajaţi.

"La Primăria Capitalei, din aparatul de lucru de 1000 de oameni ar putea ușor să lucreze cu 700 și din aparatul total de 7000 probabil că se poate reduce până la 5.000 - 5.500", spune Nicuşor Dan, preşedintele României.

Pactul Nicuşor - Bolojan: 10% concedieri

Premierul a confirmat şi el procentul de 10% agreat în negocierile de la Cotroceni. "Dacă avem un angajament în Coaliție să echilibrăm bugetele şi prin reducerea de personal atunci să se facă inclusiv cu o reducere de 10% a personalului efectiv. A fost concluzia acestei discuții", spune Ilie Bolojan, premierul României.

Sorin Grindeanu se dezice de planul anunţat de preşedinte si premier şi spune că PSD nu şi-a dat acordul.

Reporter: Există acord după negocierile de la Cotroceni pe 10%?

Sorin Grindenau, preşedinte interimar PSD: Da` întrebaţi-l pe domnu` Bolojan, vă rog frumos

"Să încercăm să facem reforma administrativă şi nu concedieri în masă", spune Sorin Grindeanu, preşedinte interimar PSD.

Surse politice spun că un alt scenariu, analizat în Coaliție, ar fi o reducere de 10% a cheltuielilor din administrația locală. În acest caz, PSD ar vrea că primarii să aibă mână liberă și să decidă singuri cum vor face economii: fie prin tăieri de salarii și concedieri de personal, fie prin reducerea finanțării pentru cluburile sportive și alte instituțiile din subordine. Social-democrații au pus pe masă şi altă variantă - concedieri de până la 25%, adică 50.000 de posturi desfiinţate la nivel local. PSD și-ar dori, totuși, că acest plan să se aplice gradual, în următorii 4 ani.

"Ce e important e ce s-a agreat: in urmatoarele saptamani o să, venim, Guvernul va veni cu un pachet asumat de partidele din Coalitie de reducere cu 10%", spun Nicuşor DAN, preşedintele României.

Premierul Ilie Bolojan a ameninţat recent că se va retrage din funcţie, dacă PSD si UDMR vor bloca reforma administraţiei locale.

