Klaus Iohannis ar putea fi executat silit dacă nu va preda la timp casa din Sibiu, pe care a pierdut-o definitiv în instanţă. Este anunţul făcut azi de şeful ANAF. În plus, fostul preşedinte trebuie să achite statului aproape un milion euro, banii încasati din chiria imobilului plus dobânzi si penalităţi.

După somaţia primită în luna august, familia Iohannis negociază acum predarea casei din centrul Sibiului, pe care a pierdut-o definitiv în instanţă, după anularea certificatului de moştenitor.

Adrian Nicuşor Nica, preşedintele ANAF: Sunt ferm convins că este de bună credinţă şi că o să predea imobilul şi o să achite şi suma încasată necuvenit.

Reporter: Deci nu se va ajunge la executare silită, ci va preda de bunavoie?

Adrian Nicuşor Nica: Eu asta sper. Vorbim de un fost demnitar.

Reporter: Dacă va depăşi acest termen se poate ajunge la executare silită?

Adrian Nicuşor Nica: Bineînţeles!

Iohannis, despre cum a ajuns în posesia imobilului: "A fost de la o cunoştinţă care moştenise casa"

În urmă cu mai bine de un deceniu, Klaus Iohannis a povestit cum a ajuns în posesia imobilului de pe strada Nicolae Bălcescu din Sibiu.

"Una din achiziţiile foarte bune. Recunosc că a fost de la o cunoştinţă care moştenise casa. Am cumpărat jumatate de la el pe o sumă modică, nu mai ştiu pe de rost, recunosc" a spus Klaus Iohannis.

"Sper ca orice demnitar de rang înalt al statului să plătească bunurile respective, să nu ajungem într-o cale de atac și să începem cu procese" a mai spus Adrian Nicuşor Nica.

Anul trecut, familia Iohannis a pierdut o altă casă

Anul trecut, familia Iohannis a pierdut o altă casă, cea de pe strada Gheorghe Magheru din Sibiu, care i-a aparţinut fostei prime doamne Carmen Iohannis.

Asta după ce Rodica Baştea, prietena din Miami a soţilor Iohannis, a pierdut definitiv procesul cu statul român.

Aşa se face că din 6 case trecute în declaraţia de avere, Klaus Iohannis a rămas acum doar cu patru - trei apartmanete si o casă de locuit.

"Casa în care locuiesc eu, o casă simplă, a costat la vremea respectivă 70.000 de marci, deci 35.000 euro. O sumă foarte modestă. […] Bună parte din această suma a venit din vânzarea unui apartament în care am stat înainte la bloc. Restul, într-adevar, au fost bani economisiţi în esenţă din meditaţii" a spus atunci Klaus Iohannis.

Anul trecut, sotii Iohannis au câştigat din chirii aproape 80.000 de lei. În total, veniturile familiei au depăsit 300.000 lei.

