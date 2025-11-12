Rusia, spionajul Kremlinului şi corupţia sunt marile ameninţări la adresa securităţii naţionale. Preşedintele Nicuşor Dan a prezentat astăzi proiectul strategiei naţionale de apărare. Vrea să implice serviciile secrete în lupta cu marii corupţi şi se gândeşte dacă sărăcia nu trebuie inclusă şi ea pe lista ameninţărilor împotriva societăţii.

Strategia Națională de Apărare va fi adoptată de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, apoi va fi trimisă în Parlament, unde va fi prezentată de şeful Statului peste două săptămâni.

Rusia, principala amenințare la adresa României

"Am avut dejucate niște sabotaje pe teritoriul național, Serviciile au acoperit bine această zonă. Dacă ne uităm la zona cyber, mi se pare că stăm bine. Pe zona de manipulare - dezinformare cred că nu suntem bine în momentul ăsta, trebuie să progresăm", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României.

Corupția va fi definită acum ca ameninţare majoră la adresa Statului, cu efecte directe asupra economiei. Nicuşor Dan va implica Serviciile secrete în lupta anticorupție, cu accent pe evaziunea fiscală și grupările de criminalitate economică. Ofiţerii SRI se vor infiltra în aceste medii şi vor trimite date marilor Parchete.

Corupția, tratată ca amenințare majoră la adresa statului

"Am precizat expres fără implicarea în etapa de cercetare penală și procesul de Justiţie", a adăugat preşedintele României.

"Ei vor culege informații despre fenomenul corupției. Vor face o poză de ansamblu a unui fenomen de corupție și vor spune procurorului "asta cred eu că se întâmplă în zona aia" și, mai departe, procurorul se va duce cu toate posibilităţile sale de anchetă", a explicat Nicuşor Dan.

Serviciul Român de Informații funcționează fără director civil de peste doi ani. Preşedintele susține că noul director nu va fi un politician, dar, potrivit legii, persoana pe care o va propune trebuie votată de Parlament, deci ar avea nevoie de un acord cu partidele din Coaliția de guvernare.

Marius Gîrlaşiu Like Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell. ➜

