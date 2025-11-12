Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Planul lui Nicușor Dan cu SRI și lupta anticorupție, pentru a nu se repeta episodul din 2016

Rusia, spionajul Kremlinului şi corupţia sunt marile ameninţări la adresa securităţii naţionale. Preşedintele Nicuşor Dan a prezentat astăzi proiectul strategiei naţionale de apărare. Vrea să implice serviciile secrete în lupta cu marii corupţi şi se gândeşte dacă sărăcia nu trebuie inclusă şi ea pe lista ameninţărilor împotriva societăţii.

de Marius Gîrlaşiu

la 12.11.2025 , 19:34

Strategia Națională de Apărare va fi adoptată de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, apoi va fi trimisă în Parlament, unde va fi prezentată de şeful Statului peste două săptămâni.

Rusia, principala amenințare la adresa României

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

"Am avut dejucate niște sabotaje pe teritoriul național, Serviciile au acoperit bine această zonă. Dacă ne uităm la zona cyber, mi se pare că stăm bine. Pe zona de manipulare - dezinformare cred că nu suntem bine în momentul ăsta, trebuie să progresăm", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României.

Corupția va fi definită acum ca ameninţare majoră la adresa Statului, cu efecte directe asupra economiei. Nicuşor Dan va implica Serviciile secrete în lupta anticorupție, cu accent pe evaziunea fiscală și grupările de criminalitate economică. Ofiţerii SRI se vor infiltra în aceste medii şi vor trimite date marilor Parchete.

Corupția, tratată ca amenințare majoră la adresa statului

"Am precizat expres fără implicarea în etapa de cercetare penală și procesul de Justiţie", a adăugat preşedintele României.

"Ei vor culege informații despre fenomenul corupției. Vor face o poză de ansamblu a unui fenomen de corupție și vor spune procurorului "asta cred eu că se întâmplă în zona aia" și, mai departe, procurorul se va duce cu toate posibilităţile sale de anchetă", a explicat Nicuşor Dan.

Serviciul Român de Informații funcționează fără director civil de peste doi ani. Preşedintele susține că noul director nu va fi un politician, dar, potrivit legii, persoana pe care o va propune trebuie votată de Parlament, deci ar avea nevoie de un acord cu partidele din Coaliția de guvernare.

Marius Gîrlaşiu
Marius Gîrlaşiu Like

Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell.

strategia nationala de aparare a tarii nicusor dan aparare romania strategie
Înapoi la Homepage
A murit Horia Moculescu! Compozitorul era mare fan FCSB şi i-a ţinut partea lui Becali în conflictul cu armata
A murit Horia Moculescu! Compozitorul era mare fan FCSB şi i-a ţinut partea lui Becali în conflictul cu armata
S-au aflat rezultatele expertizei medico-legale în cazul lui Toto Dumitrescu. Decizia surprinzătoare a magistraților
S-au aflat rezultatele expertizei medico-legale în cazul lui Toto Dumitrescu. Decizia surprinzătoare a magistraților
De necrezut! Cum au retrogradat Mircea Lucescu și Emeric Ienei în același an din Liga 1: “Cu golul șefului de la FRF”
De necrezut! Cum au retrogradat Mircea Lucescu și Emeric Ienei în același an din Liga 1: “Cu golul șefului de la FRF”
Medicii i-au scos o parte din plămân unei femei diagnosticate cu cancer. Apoi și-au dat seama că au greșit și că avea pneumonie
Medicii i-au scos o parte din plămân unei femei diagnosticate cu cancer. Apoi și-au dat seama că au greșit și că avea pneumonie
Comentarii


Întrebarea zilei
Vi se pare corectă o pensie de minimum 17.500 lei pentru un judecător?
Observator » Ştiri politice » Planul lui Nicușor Dan cu SRI și lupta anticorupție, pentru a nu se repeta episodul din 2016