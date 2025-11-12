Antena Meniu Search
Şedinţă CSAT pe tema Strategiei Naţionale de Apărare pe 24 noiembrie

Proiectul Strategiei Naţionale de Apărare urmează să fie avizat în şedinţa din 24 noiembrie a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, anunţă preşedintele Nicuşor Dan.

de Redactia Observator

la 12.11.2025 , 13:48
Documentul va fi supus dezbaterii publice, fiind accesibil pe site-ul Administraţiei Prezidenţiale, a anunţat Nicuşor Dan, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute în contextul punerii în dezbatere a Strategiei Naţionale de Apărare. "Acest document va fi în dezbatere publică. El se va pune pe site-ul Preşedinţiei. În 24 noiembrie va fi o şedinţă a CSAT în care acest proiect sau o variantă uşor îmbunătăţită va fi avizată. În 26 noiembrie voi prezenta Strategia în plenul Parlamentului", a spus Nicuşor Dan, în conferinţa de presă susţinută la Palatul Cotroceni.

El a adăugat că planul de implementare a Strategiei nu va avea un caracter public şi că va fi aprobat de CSAT. "Aceasta este o strategie. Ea va fi urmată de un plan de implementare - aşa spune legea, aşa o să facem - care nu va avea un caracter public, dar în care toate atribuţiile instituţiilor, termenele de realizare vor fi prevăzute. Acest plan de implementare va fi aprobat de CSAT. Şi planul de implementare va avea nişte rapoarte de progres pe care le vom discuta de asemenea în CSAT şi părţi din ele la Comisiile de apărare din Parlament", a precizat preşedintele. 

