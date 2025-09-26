Preşedintele Nicuşor Dan, în vizită la Timişoara. Care va fi programul şefului de stat

Antena Meniu Search
Preşedintele Nicuşor Dan merge, marţi, într-o vizită la Timişoara, unde va vizita Catedrala Romano-Catolică "Sfântul Gheorghe", Catedrala Mitropolitană, Societatea Timişoara şi va participa la o masa rotundă cu reprezentanţii mediului de afaceri.

de Redactia Observator

la 26.09.2025 , 18:47
  • Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, şeful statului va depune, la 08:30 o coroană de flori la Monumentul "Crucificare" Piaţa Victoriei, Timişoara
  • La 08:40, va merge în vizită la Societatea Timişoara
  • La 09:30, Nicuşor Dan va participa la sesiunea de deschidere a ediţiei inaugurale a "Timişoara Cities Summit 2025 privind extinderea Uniunii Europene" 
  • La ora 11:00, preşedintele va face o vizită la Catedrala Romano-Catolică "Sfântul Gheorghe" din Timişoara
  • La 12:30, o vizită la compania The Fourge
  • La 13:40, o vizită la compania RAYSCAPE
  • La 14:30, preşedintele Nicuşor Dan va participa la o masă rotundă cu reprezentanţii mediului de afaceri cu tema „Cum poate inovarea să crească competitivitatea României?”, la Primăria Municipiului Timişoara 
  • La 16:00, va participa la conferinţa publică „Europa la răscruce - Securitate, Prosperitate şi Viitorul Nostru Comun” / “Europe at a Crossroads - Security, Prosperity, and Our Common Future”
  • La 18:00, şeful statului va vizita expoziţia "Dan Perjovschi/ România - O retrospectivă 1985-2025”, la Muzeul Corneliu Miklosi
  • La 19:00, vizită la Catedrala Mitropolitană
