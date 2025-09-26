Preşedintele Nicuşor Dan, în vizită la Timişoara. Care va fi programul şefului de stat
Preşedintele Nicuşor Dan merge, marţi, într-o vizită la Timişoara, unde va vizita Catedrala Romano-Catolică "Sfântul Gheorghe", Catedrala Mitropolitană, Societatea Timişoara şi va participa la o masa rotundă cu reprezentanţii mediului de afaceri.
Preşedintele Nicuşor Dan, în vizită la Timişoara. Care va fi programul şefului de stat
- Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, şeful statului va depune, la 08:30 o coroană de flori la Monumentul "Crucificare" Piaţa Victoriei, Timişoara
- La 08:40, va merge în vizită la Societatea Timişoara
- La 09:30, Nicuşor Dan va participa la sesiunea de deschidere a ediţiei inaugurale a "Timişoara Cities Summit 2025 privind extinderea Uniunii Europene"
- La ora 11:00, preşedintele va face o vizită la Catedrala Romano-Catolică "Sfântul Gheorghe" din Timişoara
- La 12:30, o vizită la compania The Fourge
- La 13:40, o vizită la compania RAYSCAPE
- La 14:30, preşedintele Nicuşor Dan va participa la o masă rotundă cu reprezentanţii mediului de afaceri cu tema „Cum poate inovarea să crească competitivitatea României?”, la Primăria Municipiului Timişoara
- La 16:00, va participa la conferinţa publică „Europa la răscruce - Securitate, Prosperitate şi Viitorul Nostru Comun” / “Europe at a Crossroads - Security, Prosperity, and Our Common Future”
- La 18:00, şeful statului va vizita expoziţia "Dan Perjovschi/ România - O retrospectivă 1985-2025”, la Muzeul Corneliu Miklosi
- La 19:00, vizită la Catedrala Mitropolitană
