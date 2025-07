Prima reacţie a lui Anastasiu în scandalul mitei date de compania sa unei inspectoare de la ANAF

Vicepremierul Anastasiu, după acuzațiile apărute în presă: În dosar am fost martor, nu denunțător - Facebook

Anastasiu a precizat, într-o postare pe Facebook, că a avut calitatea de martor în dosar, nu de denunțător, și că nu a beneficiat de niciun avantaj juridic. El a explicat şi că faptele s-au petrecut în urmă cu 15-17 ani, într-un context cunoscut de mulți antreprenori: presiuni și șantaj din partea unor funcționari publici, care "recomandau" contracte de consultanță cu firme apropiate pentru a "corecta" presupuse nereguli identificate în timpul controalelor.

Vicepremierul a mai spus că se află în Guvern tocmai pentru a contribui la un climat economic în care astfel de practici să nu mai fie tolerate. "Îmi doresc ca din ce în ce mai mulți antreprenori să găsească curajul să nu accepte niciodată presiuni de tipul celor la care mulți dintre noi am fost supuși".

Vicepremierul Dragoș Anastasiu ar fi recunoscut în fața instanței că, timp de opt ani, i-a oferit mită fostei inspectoare ANAF Angela Burlacu, drept "formă de protecție" pentru una dintre firmele sale. Întrebat despre acest caz din Austria, președintele Nicușor Dan a declarat că nu este la curent cu situația, dar că se va informa. La rândul său, Guvernul a precizat că Anastasiu a avut calitatea de martor în dosar și că speța nu are legătură cu funcția sa de vicepremier sau cu atribuțiile aferente.

Mesajul integral al vicepremierului Dragoş Anastasiu

"În spațiul public au apărut informații despre implicarea mea într-un dosar de corupție care viza mai mulți funcționari ai ANAF.

Pe scurt: În dosar am fost martor, nu denunțător. Nu a existat nicio acțiune împotriva mea, nu am avut niciun fel de avantaj din punct de vedere juridic, iar în dosar au fost implicate și alte societăți comerciale care au fost în aceeași situație. Nu am avut niciodată nicio condamnare penală.

Context: Unul cunoscut, din păcate, de prea mulți antreprenori, mai ales în vremurile acelea de acum 15-17 ani. Unii funcționari ai statului român care presau și chiar șantajau firmele, “recomandând" soluții de tip contract de consultanță cu o firmă pusă pe tavă de funcționar pentru a corecta așa-zisele nereguli descoperite în urma controalelor.

Când, fiind antreprenor, gestionezi mai multe companii care, la rândul lor, sunt conduse de manageri, este imposibil să ai informații la zi și amănunte despre toate operațiunile în derulare. Dar atunci când ai informațiile complete, trebuie să acționezi corect și în spiritul legii. Asta este ceea ce am făcut eu.

Îmi doresc ca din ce în ce mai mulți antreprenori să găsească curajul să nu accepte niciodată presiuni de tipul celor la care mulți dintre noi am fost supuși. Sunt astăzi în Guvernul României și pentru că nu vreau ca alți anterprenori români să mai fie subiectul unui astfel de abuz de putere din partea unor angajați ai statului care ar trebui să lucreze în beneficiul oamenilor, nu împotriva lor", a scris vicepremierul pe Facebook.

