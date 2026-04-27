Primar PSD, despre moțiunea de cenzură PSD-AUR: "O greșeală, un gest de disperare al lui Grindeanu"

Primarul Buzăului, Constantin Toma, a criticat dur decizia PSD de a semna o moțiune de cenzură alături de AUR împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Edilul avertizează că gestul ar putea "topi" identitatea PSD și ar avea consecințe economice serioase, acuzând o decizie luată din disperare de liderul Sorin Grindeanu.

"Este o mare greșeală pentru PSD, este o mare problemă pentru PSD, pentru că se va topi în AUR. Partidul practic își va pierde identitatea într-un gest de disperare al președintelui Sorin Grindeanu, pentru că nu cred că asta era soluția. Anul viitor ar fi trebuit să ajungă prim-ministru, iar acum se forțează această alianță cu AUR, care, iată, a dus deja la creșterea dobânzilor, bursa a picat, ne va costa foarte mult această decizie a PSD-ului de la centru", a afirmat Constantin Toma, primarul Buzăului, citat de Agerpres.

Social-democratul a adăugat că PSD putea depune fără AUR o moțiune de cenzură, care, însă, în anumite condiții, ar fi putut duce la demisia lui Sorin Grindeanu.

"PSD-ul putea să depună, dar exista riscul major de a nu ieși această moțiune, în sensul că rezultatul ar fi fost negativ. În situația asta, chiar că Sorin Grindeanu și echipa lui ar fi trebuit să-și dea demisia, pentru că această ieșire de la guvernare a dus deja România într-o mare criză și se va cunoaște acest lucru, va avea repercusiuni financiare asupra fiecăruia dintre noi", a mai precizat Toma.

Articolul continuă după reclamă

Constantin Toma a susținut în ultima perioadă guvernul condus de premierul Ilie Bolojan, fiind numit de conducerea PSD drept "bolojenistul nostru". În replică, edilul a subliniat că au mai existat colegi care au susținut actuala guvernare.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să vă culcaţi copilul înainte de ora 21:00? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰