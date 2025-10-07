Primarul Buzăului spune că 3 sferturi din primării nu vor disponibiliza niciun om: "Deficitul e foarte mare"

Primarul Buzăului, Constantin Toma (PSD), a declarat luni că, în momentul ăsta, cam trei sferturi din primăriile din România nu vor disponibiliza absolut nici un om, iar reforma administraţiei trebuie făcută, pentru că nici măcar nu e reformă. "Nu trebuie acum să plesnim, aşa, de mândrie, că nu vom da niciun om afară şi ce deştepţi suntem noi. Deficitul este foarte mare, riscăm să avem probleme şi în economie", a atras atenţia Toma.

"După părerea mea, în momentul ăsta, cam trei sferturi din primăriile din România nu vor disponibiliza absolut niciun om. Reforma trebuie făcută, nici măcar nu e reformă. Am o poziţie diferită faţă de ce au hotărât colegii astăzi, în Biroul Politic Naţional. Ar reveni în medie patru persoane pe unitate administrativ teritorială (UAT) de disponibilizat. Deci noi mărim salariile, mărim taxele şi impozitele cu 70%, în condiţiile în care 75% din UAT-urile din România nu au bani nici măcar să-şi acopere salariile, nu mai vorbesc de celelalte cheltuieli de funcţionare. Deci trebuie făcut un efort în condiţiile în care şi salariile în zona bugetară sunt mai mari, cam cu 30%, decât în salariile din zona economiei reale, iar nici guvernul, nici primăria nu produc bani. Banii îi luăm de la oameni şi îi luăm de la firme, ăsta este adevărul", a spus primarul Buzăului, Constantin Toma, la Prima News, despre reforma administraţiei locale.

"Nu trebuie acum să plesnim, aşa, de mândrie, că nu vom da niciun om afară şi ce deştepţi suntem noi. Deficitul este foarte mare, riscăm să avem probleme şi în economie, această criză devine din ce în ce mai mult şi criză economică şi atunci va fi foarte, foarte dificil", a adăugat primarul.

Constantin Toma a comentat şi afirmaţia primarului Lia Olguţa Vasilescu, că în administraţia locală sunt 125.000 de oameni, relatează news.ro.

Articolul continuă după reclamă

"Noi mai avem nişte structuri, care se numesc Direcţia de Asistenţă Socială, centre culturale, cluburi sportive şi aşa mai departe, ce are fiecare primărie şi acolo sunt tot bugetari. Şi sunt o mulţime de preşedinţii de Consilii Judeţele, în această ţară, în care cel mai mare angajator dintr-un judeţ este chiar Consiliul Judeţean", a completat Toma.

Despre reforma administraţiei locale care să vină în paralel cu cea pentru administraţia central, primarul Buzăului a arătat că acest lucru este obligator. "Trebuie să fie făcute amândouă o dată", a subliniat primarul.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Urmăriţi preţul produselor ca să nu fiţi păcăliţi de Black Friday? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰