Primarul din Spermezeu: "Domnule Bolojan, când erați la Bihor, era bine să vă dea Guvernul cu nemiluita?"

Un primar liberal din Bihor a lansat un atac la adresa lui Ilie Bolojan, președintele PNL, pe care îl acuză că trimite instituțiile statului în control la primării ca să le amendeze în condițiile în care comunele au foarte puțini bani.

Este vorba despre primarul Sorin Hognogi, care îl acuză pe Bolojan că nu toți primarii pot face rost de bani cu un telefon prin care să condiționeze susținerea politică de alocarea banilor, „rețeta de succes” a actualului premier, fost primar de municipiu și președinte de CJ.

Sorin Hognogi s-a revoltat urmarea unei control al Comisariatului Județean al Gărzii de Mediu Bistrița-Năsăud care a amendat Primăria Spermezeu cu suma de 20.000 de lei printre altele pentru că nu a informat cetățenii din comună că sunt obligați să aibă un loc special în gospodărie în care să facă compost din deșeuri biodegradabile, pentru că nu avea un registru al spațiilor verzi și pentru că nu a amplasat în fiecare sat din comună containere speciale pentru deșeuri textile, respectiv nu deține un contract cu o firmă specializată care să ridice periodic aceste deșeuri, conform Mediafax.

De asemenea, edilul a explicat că angajații din primării nu stau, contrar a ceea ce se spune. Ajută oamenii să obțină subvenții de la APIA și accesează toate liniile de finanțare disponibile având totodată o sumedenie de obligații legale, susţine acesta.

