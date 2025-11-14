"Principalul vinovat este domnul Rafila". Emanuel Ungureanu acuză pierderea a 1 miliard de euro pentru spitale

"În mod oficial, România a pierdut cea mai mare sumă care ar fi putut să fie folosită pentru construcţia de spitale noi din istorie - un miliard de euro a fost pierdut din anul 2021; a pus peste două miliarde de euro în PNRR pentru Sănătate, iniţial pentru 27 de spitale. După ce PSD a ajuns la Ministerul Sănătăţii, la câteva luni erau doar 24. În cele din urmă, în anul 2025, la început erau 15 spitale pentru finanţare cu potenţial să fie gata până în 2026, au rămas pe finalul anului 2025 12 iar acum în mod oficial ultimele opt sau nouă corpuri de clădire care puteau fi construite din PNRR nu mai pot fi construite, au trecut pe o altă linie de finanţare, adică pe alte fonduri europene nerambursabile, la care se adaugă, atenţie, o sumă foarte importantă din bugetul de stat. Deci, în condiţiile în care România putea avea un miliard de euro să construiască 27 de spitale, construieşte în cele din urmă nişte corpuri de clădire. (...) Principalul vinovat este domnul Rafila, care, în loc să fie sancţionat de PSD, a fost numit preşedinte al Comisiei de sănătate din Camera Deputaţilor şi purtător de cuvânt", a afirmat Emanuel Ungureanu la Parlament.

El a cerut, în acest context, un raport public din partea ministrului Sănătăţii, care a avut "responsabilităţi directe" privind coordonarea fondurilor din PNRR.

"Ce cer public? Un raport din partea ministrului Sănătăţii în funcţie, care a avut responsabilităţi directe pe coordonarea PNRR când era secretar de stat - cine se face vinovat de pierderea a un miliard de euro. Este cea mai mare sumă care s-a pierdut din PNRR. Deci, din cele şapte miliarde de euro pierdute din PNRR, un miliard de euro s-au pierdut pe sănătate şi vă aduc aminte că în 24 iulie 2024, tot într-o conferinţă de presă, am spus public că din cauza lui Rafila am pierdut fără luptă primii 740 de milioane de euro din PNRR", a subliniat Ungureanu.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit acestuia, "unele proiecte nici măcar n-au fost începute, că Rafila şi PSD au renunţat la finanţare".

"Deci tot ce spunea ieri domnul Rogobete şi prezenta ca o victorie a lui, că a reuşit să găsească finanţare pentru nouă corpuri de clădire noi, înseamnă cea mai mare înfrângere pentru ţară din istorie. Adică domnul Rogobete ar fi trebuit să spună: 'Am pierdut un miliard de euro şi am găsit o altă finanţare, alţi bani care trebuie împrumutaţi, pentru că bugetul nu are bani, pentru ca pe o altă linie de finanţare să construim ceva mai scump, cu bani mai scumpi decât puteam să construim din PNRR'. Şi marea întrebare publică este cine este vinovat şi cine răspunde pentru acest eşec uriaş al Ministerului Sănătăţii", a transmis deputatul USR.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că artiştii vor fi înlocuiţi de inteligenţa artificială? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰