Românii ar putea avea pensii mai mari, cu o condiţie. Patronii pentru care lucrează să vireze la Pilonul II o sumă suplimentară, din partea firmei. Asta prevede un proiect de lege depus în Parlament. Dacă va fi adoptată va aduce beneficii şi angajaţilor, şi angajatorilor, care nu vor plăti taxe şi impozite pentru bonusul oferit.

Propunerea prin care românii ar putea avea pensii mai mari. Proiectul va merge la vot în Parlament

Angajatorii ar putea vira, opțional, până la 150 € în plus la Pilonul II de pensii, pe lângă contribuţia obligatorie de 4,75%.

"Consolidăm pilonul doi de pensii. Până acum, pilonul 2 trebuia consolidat prin creşterea opţiunii obligatorie a angajatorilor de a contribui cu 6% din venitul brut al angajaţilor. // această contribuţie a suferit stagnări, chiar regrese", a declarat Raluca Turcan, deputat PNL.

8 milioane de români ar putea beneficia de contribuții suplimentare

8.000.000 de români au conturi la Pilonul 2 de pensii. Mărirea contribuţiilor ar ajuta şi angajaţii şi statul.

"Se creează posibilitatea pentru angajatori să-şi fidelizeze angajaţii. Pentru economie şi pentru stat sunt bani care se rostogolesc în economie pentru că aceşti bani în plus acumulaţi la pilonul 2 practic se regăsesc şi finanţează companii naţionale, investiţii, titluri de stat", mai anunţă Turcan.

"Ar ajuta în momentul în care ei ar dispune, la sfârşitul perioadei, de toţi bănuţii. Dacă se vor da eşalonat, nu prea. E un fond de compensare pentru salariul minim", a precizat un contribuabil.

Cei 150 de euro plătiţi suplimentar de angajator va fi scăzută din venitul impozabil al firmei. Economiştii vorbesc, însă, şi despre variante.

Economiștii: Pilonul II are randamente superioare Pilonului I

"Ar trebui să fie crescută limita de deductibilitate, să poată să intre mai mulţi bani în Pilonul III fără să fie plătit impozit pe banii respectivi. Avem deja un Pilon III. Deci există posibilitatea ca oamenii să contribuie în plus la Pilonul III", a explicat Christian Năsulea, profesor de economie.

"Ideal ar fi să trecem de la Pilonul I către Pilonul II. Că vedem, sunt randamente bune, peste inflaţie. Clar Pilonul II e net superior Pilonul I. Şi atunci ar trebui să trecem cât mai mult din acei 25% către Pilonul II. Ideal ar fi poate să ajungem jumătate-jumătate", a subliniat Adrian Codîrlaşu, preşedinte CFA România.

Proiectul legat de plăţile suplimentare pentru pensii private trebuie să fie votat de Parlament pentru a se aplica.

