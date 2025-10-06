Antena Meniu Search
După mai mult de o lună de negocieri, liderii PSD şi-au prezentat condiţiile pentru a accepta reforma administraţiei locale. Propun reducerea posturilor ocupate cu cel mult 20%, dar în acelaşi timp ar vrea să evite concedierile prin reducerea salariilor. În plus, PSD cere premierului să disponibilizeze şi angajaţi din administraţia centrală.

de Redactia Observator

la 06.10.2025 , 19:59

Cu acest amendament, PSD, care are cei mai mulţi primari în ţară, 1.600, ar fi de acord să fie concediaţi 25.000 de funcţionari din administratia locală. Înainte de a trece la disponibilizări, însă, vor să stabilească primarii si sefii de Consilii Judetene dacă nu pot face economie prin alte mijloace.

Reforma administraţiei centrale nu va afecta Educaţia, Sănătatea sau sistemul de Apărare şi ordine publică. Eventualele concedieri se vor aplica doar pentru funcţionarii din instituţiile centrale şi serviciile deconcentrate. Altă propunere ar fi ca toţi funcţionarii publici să dea teste de evaluare, iar cei care vor pica examenele să fie disponibilizaţi.

În plus, surse politice spun că municipiile care au sub 50.000 de locuitori vor fi retrogradate la rangul de oraş. Liderii Coalitiei se vor întâlni marţi pentru a decide forma finală a reformei din administraţie.

Dacă vor cădea de acord, al treilea Pachet de austeritate va fi adoptat prin asumarea răspunderii în Parlament.

Redactia Observator
coalitie pachet masuri psd pnl functionari publici demiteri concedieri
