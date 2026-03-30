Modul în care Guvernul a gestionat criza carburanților este criticat de foarte mulţi români. Un sondaj recent CURS arată că nouă din 10 oameni chestionaţi nu sunt mulţumiţi de măsurile luate. Cum era de aşteptat, creșterea prețurilor la carburanți a fost resimțită din plin de români. 44% spun că impactul a fost mare, iar 37% chiar foarte mare. De cealaltă parte, doar 11% consideră că impactul personal a fost unul mic, iar 5% - foarte mic.

Şi soluțiile pe care oamenii le văd diferă de cele ale autorităţilor. 36% dintre cei care au răspuns studiului cred că Guvernul ar fi trebuit să reducă atât accizele, cât și TVA-ul la carburanți. Unul din patru români consideră că ar fi fost suficientă scăderea TVA-ului, iar 22% ar fi preferat reducerea accizelor. În schimb, 13% dintre români consideră că piața ar trebui lăsată liberă. Neînţelegerile asupra măsurilor în această criză sunt şi politice şi ne ar putea lăsa fără Guvern. PSD vrea să ceară schimbarea premierului Ilie Bolojan după Paşte.

Se vrea debarcarea lui Bolojan

Turneul lui Sorin Grindeanu de consultare cu liderii judeţeni conturează un scenariu clar în PSD: debarcarea premierului Ilie Bolojan.

Articolul continuă după reclamă

"Nimeni nu susține să rămânem cum suntem acum. N-am auzit pe cineva care să spună că trebuie să continuăm în aceeași formă, adică să avem prim-ministru Ilie Bolojan. Vedem cu toții că mergem într-o direcție greșită​", a declarat Sorin Grindeanu, președinte PSD.

Chiar și așa, social-democrații și-ar dori să rămână la putere în coaliția cu PNL, USR și UDMR, însă cu un alt premier.

"Toată lumea își dorește, așa cum am votat în iunie anul trecut, să continuăm în cadrul unei coaliții pro-europene. Înseamnă să rămânem în actuala coaliție, dar să existe o reconfigurare. Și a treia variantă este trecerea în opoziție. Nu există alte variante", a mai declarat Sorin Grindeanu, președinte PSD.

Surse Observator spun că PSD și-ar putea retrage miniștrii din Guvernul condus de Ilie Bolojan, după consultarea internă din 20 aprilie. Social-democrații speră că vor forța astfel demisia premierului și resetarea coaliției de guvernare, cu un alt premier din partea PNL. O altă variantă ar fi ca PSD să voteze în Parlament o moțiune de cenzură depusă de partidele suveraniste.

Scenariile liberalilor

De cealaltă parte, liberalii analizează și ei două scenarii: un guvern de dreapta minoritar alături de USR sau retragerea partidului în opoziție.

"PNL a transmis foarte clar: nu stabilește nici PSD, nici alt partid din coaliție cine este premier de la PNL sau cine e ministru de la PNL. PSD poate să ceară ceea ce consideră necesar, PNL merge înainte cu acest premier", a declarat Mircea Abrudean, președintele Senatului.

"Dacă PSD ar depune la fel de multă energie în reformele statului – reforma administrativ-teritorială, coborârea numărului de parlamentari la 300, alegeri în două tururi – țara asta s-ar transforma. În schimb, cei de la PSD depun energie într-un spectacol, o caravană, consultări pe Facebook", a declarat Ștefan Pălărie, senator USR.

În Parlament, senatorii au respins astăzi moțiunea simplă depusă de AUR și grupul PACE împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Deși amenințase că va susține moțiunea depusă de partidele suveraniste, PSD a decis, în cele din urmă, să nu voteze.

Marius Gîrlaşiu

Întrebarea zilei Consideraţi că datele voastre sunt în siguranţă într-un portofel digital? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰