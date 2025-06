PSD amâna şedinţa în care urma să decidă dacă intră sau nu la guvernare. Reacţia lui Sorin Grindeanu

Biroul de presă al PSD a amintit, într-un comunicat de presă transmis joi seară, că formaţiunea organizase pentru vineri, la ora 13:00, dezbaterea internă cu aproximativ 5.000 de membri din structurile locale şi centrale, pentru a lua decizia dacă partidul intră sau nu la guvernare. "Dar pentru ca această dezbatere internă să poată avea loc, trebuiau îndeplinite două condiţii esenţiale: 1. Stabilirea planului de măsuri fiscale; 2. Desemnarea premierului de către preşedintele României. Această desemnare ar fi trebuit să aibă loc astăzi, la ora 17:00, sau cel târziu mâine dimineaţă, conform înţelegerilor agreate anterior. Din păcate, acest lucru nu se mai întâmplă, din cauze care nu ţin de PSD. În aceste condiţii, PSD este pus în situaţia de a amâna dezbaterea internă până când lucrurile se vor clarifica", a transmis PSD.

În comunicat se arată că "PSD a avut toată disponibilitatea să facă lucrurile să funcţioneze". "Am participat la grupurile de lucru de la Cotroceni şi am manifestat flexibilitate în negocierile cu celelalte partide şi cu preşedintele României. PSD nu poate cere membrilor de partid un vot în alb, în absenţa unui plan fiscal agreat şi a unei propuneri de premier. Facem totodată un apel la preşedintele României şi la celelalte partide să aibă o atitudine constructivă pentru a ajunge la un consens rezonabil, astfel încât România să aibă cât mai repede un guvern funcţional. Fiecare zi care trece fără un guvern cu puteri depline agravează situaţia economică şi îi afectează pe toţi românii", mai scrie în comunicat.

Grindeanu: "Vrem să fim parte a soluţiei, doar că în acest moment nu e problema la noi"

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că social-democraţii şi-au oferit în aceste săptămâni buna credinţă, au transmis că pot face parte dintr-o majoritate şi că doresc un guvern stabil. El a menţionat că PSD doreşte să fie parte a soluţiei, dar în acest moment problema nu este la social-democraţi, informează news.ro.

Sorin Grindeanu a fost întrebat, joi seară, dacă se gândea că vor apărea tensiuni între preşedintele României, Nicuşor Dan, şi preşedintele interimar al PNL, Ilie Bolojan. "Sper că nu mă puneţi să..., nu speculez şi nici nu ştiu dacă sunt tensiuni în acest moment. Sunt convins că amândoi vor comunica în perioada următoare. Eu ce pot să comunic, pot să comunic din partea PSD. PSD-ul şi-a oferit în toate aceste săptămâni buna credinţă, am spus că putem face parte dintr-o majoritate, că vrem să asigurăm stabilitatea ţării, că vrem să avem un guvern stabil, că mergem la toate acele grupuri de lucru, fie la Cotroceni, fie la Guvern, fie la Parlament, pentru a găsi soluţii şi a avea un guvern stabil şi continuăm să avem această atitudine în continuare. Nu înţelegem să fugim, nu avem de ce, vrem să fim parte a soluţiei, doar că în acest moment nu e problema la noi", a precizat preşedintele interimar al PSD.

El a fost întrebat dacă PSD susţine în continuare introducerea impozitului progresiv. "Haideţi să vedem. Noi susţinem acele măsuri fiscale. Haideţi să vedem care e, până la urmă, momentul în care se va debloca situaţia, fiindcă a părut că e deblocată, noi am avut grijă să spunem de fiecare dată că vrem să păstrăm veniturile, fie că vorbim de pensii, fie că vorbim de salarii, ale celor care sunt cu venituri mici şi mijlocii. Sunt lucruri de la care nu abdicăm. Pare că s-a înţeles, de aceea am şi mers înainte şi am înaintat în aceste discuţii. Eu sunt optimist şi cred că vom găsi soluţii în perioada următoare. PSD-ul este în acest moment într-o situaţie în care, aşa cum am spus, vom trata constructiv toate lucrurile, dar totodată am vrea să şi avem foarte repede un govern", a precizat Sorin Grindeanu.

