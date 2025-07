PSD ameninţă că iese din coaliţie, dacă partidul va mai fi învinuit pentru deficitul record

"Stimați parteneri de coaliție, nu vă jucați cu focul! Încetați să propagați ideea că PSD este vinovat pentru deficitul actual! În primul rând, în ultimii șase ani, PSD a avut premier doar 20 de luni. Restul a aparținut PNL, iar deciziile au fost luate împreună și cu UDMR. Mai mult, când am intrat la guvernare, am găsit fix același deficit. Cu toate astea, nu ne-am apucat să ne văicărim public de ce nenorocire a lăsat guvernarea PNL-USR! N-am făcut ca Petrov în 2009 - pare că se repetă istoria cu Bolojan acum - să tăiem tot. Din contră, am crescut veniturile tuturor, am stimulat masiv economia, am investit masiv în infrastructură", a scris Zamfir pe Facebook.

Ameninţări cu ieşirea de la guvernare

El a adăugat că nivelul de trai al românilor a crescut, ajungând la nivelul polonezilor, peste Ungaria, Grecia, Estonia, Bulgaria.

"PIB-ul României a crescut cu 50% fără să fie nevoie să tăiem otova. Și da, am făcut deficit și ne-am dezvoltat, așa cum au făcut toate țările din Europa occidentală. Nu regretam deloc că am investit masiv în infrastructură, nici că am făcut dreptate pensionarilor care primesc acum pensia pe baza contribuției de-a lungul vieții în câmpul muncii, nici că am majorat salariile profesorilor, cadrelor medicale și a tuturor categoriilor defavorizate. Trebuie făcută curățenie în consiliile de administrație, în zona sporurilor aberante, a salariilor și bonusurilor unor instituții care sunt stat în stat? Categoric, da! Dar să o facem împreună cu răspundere și discernământ! Așadar, nu vă jucați cu focul cu noi! PSD ori va fi tratat cu respect în această alianță, ori nu va mai fi deloc", a conchis Zamfir.

