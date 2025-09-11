Un nou scandal zguduie Coalitia. PSD amenintă că va ieşi de la guvernare dacă PNL şi USR vor avea un candidat comun la Primăria Capitalei. Social-democratii si-ar dori un candidat unic sustinut de toate partidele din Coalitie, în timp ce PNL si USR negociază în culise un candidat comun al Dreptei, Ciprian Ciucu sau Cătălin Drulă. În plus, PSD nu e de acord ca alegerile să fie organizate în luna noiembrie şi ar vrea să fie amânate pentru anul viitor.

Sorin Grindeanu ar fi ameninţat seara trecută că PSD va ieşi de la guvernare, dacă PNL și USR se vor alia și vor susține un candidat comun al dreptei la Primăria Capitalei, potrivit surselor Observator. Astăzi, liderul PSD a recunoscut public tensiunile din Coaliție. "Atunci când lucrurile par că sunt făcute în a izola PSD-ul, înseamnă că PSD-ul nu este dorit în Coaliţie. Poate să ducă chiar şi la ruperea Coaliţiei! Aceste posibile alegeri au potenţial foarte mare ca să ducă la o posibilă explozie", a declarat Sorin Grindeanu, preşedinte interimar PSD.

PNL şi USR negociază numele unui candidat comun

Ameninţarea că PSD va rupe Coaliţia a fost lansată şi de primarul PSD din Sectorul 4, Daniel Băluţă, cel care ar putea candida la Primăria Generală. "O alianţă PNL-USR exclude ceva sigur, exclude pe PSD. Cu certitudine, PSD, într-o astfel de situaţie, s-ar retrage din această Coaliţie", a declarat Daniel Băluţă, primar Sector 4. Social-democraţii şi-ar dori un candidat unic al Coaliţiei în cursa pentru Capitală. "Poate să fie o soluţie candidat comun, evident. Trebuie a fi evitat să avem combinaţii din acestea de câte doi din trei, care să ducă la izolarea PSD-ului în Coaliţie", a declarat Sorin Grindeanu, preşedinte interimar al PSD.

"Este esenţial ca această Coaliţie să aibă un candidat. Nu putem să fim împreună într-o Coaliţie şi să ne luptăm în timpul unei campanii electorale", a declarat Daniel Băluţă, primar Sector 4. Între timp, PNL şi USR negociază numele unui candidat comun. Variantele ar fi Ciprian Ciucu sau Cătălin Drulă. Chiar şi aşa, unii dintre liderii liberali, inclusiv primarul interimar, ar prefera scenariul PSD – un singur candidat susţinut de toate partidele. "Eu văd posibilă, cel mai bine, o alianţă guvernamentală, la fel, în acelaşi format. Relaţia între primarii de sector şi Primăria Capitalei e una foarte bună, la fel şi la Guvern trebuie să fie una foarte bună între partenerii de guvernare", a declarat Stelian Bujduveanu, primar interimar al Capitalei.

Legea în vigoare prevede că alegerile ar trebui organizate în cel mult 90 de zile după vacantarea postului de primar. Nicuşor Dan a demisionat din funcţie pe 26 mai, aşa că termenul legal a fost deja depăşit. PSD ar vrea să amâne alegerile pentru primăvara anului viitor. "Eu mi-aş dori să se încheie cât mai repede, adică să avem o dată a alegerilor, campanie electorală, candidaţi. Mai departe, cum să se asocieze partidele între ele, asta nu e treaba mea", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României. Între timp, un sondaj INSCOP, prezentat azi, arată că dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri parlamentare, AUR ar fi preferat de peste 40% dintre români. PSD se apropie de 18%, PNL are 15 procente, iar USR ar fi votat de mai puţin de 13% dintre alegători.

