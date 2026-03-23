PSD decide dacă iese sau nu de la guvernare. Referendum intern pe 20 aprilie

PSD pregăteşte un referenum intern în care se decide ieşirea sau nu de la guvernare. Votul va avea loc pe data de 20 aprilie.

Potrivit unor surse social-democrate, Biroul Permanent Naţional al PSD a decis, luni, ca şedinţa extinsă în care membrii partidului vor decide, prin vot, dacă rămân sau nu la guvernare va avea loc pe data de 20 aprilie.

La această consultare internă vor participa aproximativ 5.000 de membri de partid, printre aceştia numărându-se primari, aleşi locali, parlamentari.

Întâlniri regionale pentru ieşirea sau nu de la guvernare

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că s-a stabilit data de 20 aprilie pentru consultarea internă cu privire la ieşirea sau nu de la guvernare, iar până atunci vor avea loc şi opt întâlniri regionale pe acelaşi subiect.

"Am avut şi deciziile noastre politice, pe care noi le-am adoptat astăzi, cele legate de un calendar de consultări interne. În această săptămână voi merge la Bruxelles, voi avea discuţii cu colegii din familia noastră europeană, din Partidul Socialist European, începând cu Antonio Costa şi continuând cu ceilalţi colegi. Le voi prezenta situaţia la zi politică din România. Ăsta este rostul acestei deplasări. Începând de vineri vom avea întâlniri regionale, cele opt întâlnirii regionale, două sunt şi după perioada de Paşte, şi anume regiunea de Vest şi regiunea de Nord-Vest, astfel încât în data de 20 aprilie să organizăm acea consultare pe care am anunţat-o de la începutul lunii de decembrie. Ăsta este calendarul, asta este ceea ce am stabilit şi am votat în unanimitate", a spus Grindeanu la sediul central al PSD, după şedinţa Biroului Permanent Naţional al partidului.

El a adăugat că şi-ar fi dorit ca acea consultare internă să se facă în weekend, pe 18 sau 19 aprilie, dar colegii săi i-au spus că prima duminică după Paşte este destul de încărcată "cu tradiţii, obiceiuri".

