Premier desemnat, caut majoritate. PSD a decis că nu votează un guvern condus de Siegfried Mureşan, iar Sorin Grindeanu îi cere să îşi depună mandatul. Chiar şi fără voturile PSD, Mureşan merge mai departe, mâine va prezenta programul de guvernare, iar până la final de săptămâna va depune la parlament şi lista cabinetului.

Încurcate sunt calculele matematice pentru formarea majorităţii. După două ore de discuţii , social democraţii au anunţat că nu votează un guvern Mureşan.

"Îndemnul meu astăzi către Siegfried Mureșan, dacă nu dorește să facă majoritate sau să ia voturi din alte zone, este ca repede să-și depună mandatul. Noi nu-l votăm, să nu pierdem timpul. Mureșan să-și depună mandatul. Ori să putem să intrăm într-o procedură de alegeri anticipate, ori să existe o nouă nominalizare, o nouă desemnare de către președinte", a spus Grindeanu.

PNL îşi acuză foştii parteneri de guvernare că prelungesc criza politică.

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"PNL consideră că toate partidele parlamentare responsabile au obligaţia de a analiza atent programul şi componenţa Guvernului propus, precum şi consecinţele prelungirii crizei, înainte de a lua o decizie definitivă asupra votului de învestitură", a transmis PNL.

Refuzul PSD nu l-a făcut pe Mureşan să renunţe la misiunea de a forma guvernul.

Pe Facebook, premierul desemnat a anunţat şi priorităţile din programul de guvernare: reforma companiilor de stat, o administraţie publică puternică şi eficientă cu servicii la standarde europene, o guvernare care să nu ţină cont de interesele partidelor plus întărirea securităţii. Mureşan vrea şi reducerea inflației, creșterea economică și îmbunătățirea nivelului de trai. Programul va fi prezentat mâine.

Între timp, Sigried Mureşan şi-ar fi conturat şi cabinetul de miniştri.

PNL ar putea păstra ministerul de finanţe cu Alexandru Nazare şi Ministerul de Interne pe care l ar putea prelua Mircea Abrudean. Apărarea ar rămâne la USR cu Radu Miruţă, la fel şi Mediul. La Externe, o posibilitate ar fi Oana Ţoiu sau Dan Barna, europarlamentar USR. La Energie sunt vehiculate două nume, Cristina Prună, vicepreşedinta Comisiei pentru Industrii şi Servicii şi Sebastian Burduja, fost ministru şi actual consilier onorific al lui Ilie Bolojan. La Sănătate, spun surse, ar fi pe listă 3 nume: Oana Gheorghiu, medicul Adrian Wiener şi Cseke Attila de la UDMR. Pentru ministerul Muncii sunt discutate propunerile Violeta Alexandru, Raluca Turcan sau Cristian Seidler.

"Până la finalul acestei săptămâni voi depune programul de guvernare şi cabinetul de miniştri în parlamentul României şi la începutul săptămânii viitoare vom avea audierile în parlament. Nu mă veţi vedea mergând la sediul AUR", a declarat Siegfried Mureşan.

"De unde ar putea să vină aceste voturi? Din partea tuturor partidelor responsabile care îşi doresc ca această ţară să meargă înainte", a declarat Mircea Abrudean.

Nici dinspre AUR nu vin voturi. Partidul lui George Simion vrea alegeri anticipate.

"Dacă nu suntem parte dintr-un guvern, nu vom vota. Suntem în aceeaşi situaţie ca la guvernul Veştea când s-au trezit că discută cu AUR, ba nu discută cu AUR, dar aşteaptă voturile de la AUR", a spus Ştefan Avrămescu.

Siegfried Mureşan a fost propunerea comună a PNL, USR şi UDMR încă de acum 3 luni.