PSD îl acuză pe Bolojan că a încălcat Constituția și cere blocarea hotărârilor Guvernului

PSD anunţă luni că sesizează Curtea de Apel Bucureşti şi Parchetul General, împotriva guvernului Bolojan, după ce a iniţiat hotărâri de Guvern şi politici publice cu impact pe termen lung, ceea ce îi era total şi irevocabil nepermis, fiind guvern demis.

PSD cere Guvernului Bolojan să oprească de îndată publicarea hotărârilor ilegale în Monitorul Oficial şi/sau să le reintroducă pe circuitul legislativ pentru reconsiderare, în conformitate cu normele constituţionale, arătând că România are nevoie de un Guvern care respectă Constituţia, nu de unul care o reinterpretează în favoarea sa.

"PSD somează guvernul demis Bolojan să respecte Constituţia şi iniţiază procedurile legale împotriva abuzurilor de ordin legislativ pe care acesta le-a comis. PSD a avut şi are întreaga disponibilitate de a susţine măsurile necesare pentru îndeplinirea angajamentelor din PNRR şi absorbţia fondurilor europene, aşa cum a demonstrat, inclusiv în actuala sesiune extraordinară a Parlamentului. Este responsabilitatea oricărui Guvern să îndeplinească obiectivele strategice ale României cu respectarea Constituţiei şi a legii, nu prin încălcarea lor", spun social-democraţii într-un comunicat oficial.

PSD anunţă că "a luat astăzi măsuri juridice ferme şi fără precedent împotriva guvernului Bolojan, care, deşi demis, continuă să acţioneze ca şi cum ar deţine un mandat deplin, încălcând flagrant atât Constituţia României, cât şi limitările impuse de lege".

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"Este prima etapă a unui proces de denunţare în faţa tuturor autorităţilor competente a abuzurilor sistematice ale unui guvern al cărui mandat a încetat, iar interimatul miniştrilor săi a depăşit termenul constituţional de 45 de zile. De la momentul demiterii de către Parlament, acţiunea executivă a Guvernului Bolojan este strict restricţionată de lege la acte de administrare curentă. Nu este interpretarea vreunui avocat, nu este vreo opinie politică - ci reprezintă norma constituţională explicită. În loc să respecte această regulă fundamentală a statului de drept, premierul demis Ilie Bolojan a ales s-o sfideze şi s-o interpreteze abuziv, după bunul său plac. A iniţiat acte de dispoziţie - hotărâri de Guvern şi politici publice cu impact pe termen lung - ceea ce îi era total şi irevocabil nepermis", arată PSD în comunicat.

Social-democraţii precizează că nu vorbim de încălcări formale sau tehnice, ci vorbim de acte cu impact direct asupra României.

"Un Guvern demis a aprobat şi a impus Strategia naţională pentru conservarea biodiversităţii şi Planul de Acţiune aferent - documente programatice de mare anvergură, cu consecinţe directe asupra construcţiei de autostrăzi, exploatării gazelor din Marea Neagră prin proiectul Neptun Deep şi finalizării sau construcţiei de noi hidrocentrale. Acestea sunt politici pentru viitor, adoptate de un Guvern fără mandat pentru prezent! Astăzi am contestat aceste hotărâri adoptate în şedinţa de Guvern din 23 iulie 2026 şi alte opt adoptate în acelaşi spirit de sfidare constituţională, toate marcate de acelaşi tipar: depăşirea limitelor legale, ignorarea avizelor negative şi exercitarea unor atribuţii ministeriale expirate", anunţă PSD.

PSD mai anunţă că marţi va sesiza Curtea de Apel Bucureşti cu cerere de suspendare a executării hotărârilor publicate.

"Legea ne conferă explicit dreptul de a sesiza instanţa fără a mai aştepta răspunsul Guvernului - şi îl vom exercita. Hotărârile nepublicate le vom contesta de îndată ce vor apărea în Monitorul Oficial. Nu există fereastră de timp care să funcţioneze ca scut împotriva răspunderii. Sesizăm Parchetul General - pentru ca procurorii să analizeze, în limitele competenţelor lor legale, consecinţele penale ale adoptării şi punerii în executare a unor acte constituţional interzise", arată PSD.

"Somaţia noastră este clară: Guvernul Bolojan trebuie să oprească de îndată publicarea hotărârilor ilegale în Monitorul Oficial şi/sau să le reintroducă pe circuitul legislativ pentru reconsiderare, în conformitate cu normele constituţionale! România are nevoie de un Guvern care respectă Constituţia - nu de unul care o reinterpretează în favoarea sa. PSD va folosi toate instrumentele legale disponibile pentru a restabili ordinea constituţională şi a trage la răspundere pe cei care au ales să o sfideze. Guvernul demis a ales să sfideze Constituţia. PSD a ales să o apere", mai transmite PSD.