PSD îl acuză pe Bolojan că-şi numeşte apropiaţii în "funcţii cheie", pe ultima sută de metri

PSD îl somează, vineri, pe premierul demis Ilie Bolojan, să înceteze numirile intempestive, fără concurs, în funcţii guvernamentale, formaţiunea acuzând o operaţiune a premierului demis şi a unor miniştri interimari de a-şi instala, pe ultima sută de metri, pilele şi apropiaţii în structurile de conducere ale unor instituţii publice guvernamentale şi avertizează că toate numirile, fără concurs, vor fi invalidate imediat după formarea unui guvern legitim şi funcţional.

de Redactia Observator

la 08.05.2026 , 16:43
”PSD denunţă operaţiunea premierului demis şi a unor miniştri interimari de a-şi instala, pe ultima sută de metri, pilele şi apropiaţii în structurile de conducere ale unor instituţii publice guvernamentale. PSD avertizează că toate numirile, fără concurs, care au la bază doar criteriul preferinţelor personale sau politice ale premierului demis şi ale apropiaţilor săi vor fi invalidate imediat după formarea unui guvern legitim şi funcţional”, transmite PSD într-un comunicat oficial. 

Potrivit PSD, ”aşa-zisa reformă a statului invocată cu emfază de premierul demis nu se face cu şoferi, muzicieni rock şi cofetari instalaţi în funcţii de prefect şi nici prin împânzirea structurilor guvernamentale cu un alai de pile şi relaţii transferate din structurile conduse anterior de Ilie Bolojan sau de apropiaţii săi”. 

”Numirile intempestive, fără concurs, în diverse funcţii publice, ale unor apropiaţi politici incompetenţi şi fără o minimă experienţă pentru poziţiile ocupate, demască duplicitatea şi demagogia premierului demis. Sunt ilustrative în acest sens numirile în funcţii de conducere de la Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice sau de la Administraţia Naţională Apele Române, dar şi în funcţiile de prefect de la judeţele Neamţ, Maramureş sau Vaslui.  Dar cea mai mare culpă morală a premierului demis Ilie Bolojan este chiar menţinerea sa şi a reprezentanţilor PNL în funcţiile guvernamentale după ce partidul a decis 'rămânerea în opoziţie', ceea ce duce demagogia la un nivel nemaiîntâlnit în politica românească, mai ales în contextul în care moţiunea de cenzură a fost adoptată cu un număr record de voturi”, precizează PSD. 

PSD aminteşte că şi-a retras toţi reprezentanţii din funcţiile politice guvernamentale înainte de a iniţia un demers parlamentar pentru schimbarea premierului Ilie Bolojan.

