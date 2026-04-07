Pe scena de la Bucureşti, războiul politic continuă. Nicuşor Dan intervine în conflictul dintre PSD şi Ilie Bolojan. Şeful Statului va negocia după Paşte cu Iiderii tuturor partidelor pro-europene si va încerca să ţină Coaliţia unită. Social democraţii insistă totuşi cu schimbarea premierului.

În plin război politic, între PSD şi premierul Ilie Bolojan, şeful Statului încearcă să evite căderea Guvernului. "Ce vreau eu sa spun este ca o sa împing cu toate puterile ca cele patru partide pro-occidentale sa colaboreze. Eu voi media, discuta, astfel incat proiecte importante ale Romaniei sa mearga mai departe", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României. Chiar şi aşa, Sorin Grindeanu insistă cu schimbarea premierului.

Nicuşor Dan va negocia cu liderii Coaliţiei imediat după sărbătorile pascale

"Nu accept, sub nicio formă, ca dezbaterea despre schimbarea direcției de guvernare să fie transformată într-o târguială pe funcția de prim-ministru sau pe alte funcții ministeriale. (...) Avem nevoie de schimbare în funcționarea Guvernului și a Coaliției deoarece 80% dintre români ne spun că direcția este greșită! Ar fi iresponsabil să continuăm în aceeași manieră!", a scris şeful PSD, pe Facebook. În acest context, Nicuşor Dan va negocia cu liderii Coaliţiei imediat după sărbătorile pascale.

"Asa cum am spus de multe ori, am discutii informale cu ei si, in masura, in care e nevoie, cu partidele daca situatia se acutizeaza. Dar saptamana viitoare luati in considerare intalnirea? Desigur, e un program cam saptamanal de intalniri", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României. Surse politice spun că PSD ar fi gata să renunţe la rocada din 2027, dacă PNL va accepta debarcarea lui Ilie Bolojan de la şefia Guvernului. Sorin Grindeanu ar renunţa, astfel, la poziţia de prim-ministru, iar liberalii ar urma sa conduca Guvernul până la alegerile din 2028. In acest caz, Ilie Bolojan ar fi inlocuit cu un premier agreat de PSD. Variantele luate in calcul ar fi ministrul de Interne, Cătălin Predoiu sau ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

"Observ ca se dau pe surse tot felul de oferte, de trocuri care ar trebui sa se faca. Nu consideram normal ca un partid din Coalitie sa ne impuna premierul pe care PNL il sustine, presedintele partidului", a declarat Mircea Abrudean, preşedintele Senatului. "Noi nu suntem aici la targ, la piata, sa dam doua legaturi de marar pe 3 lei sau pe 2 lei. Nu cred ca este nimeni atat de inconstient sa ia in considerare astfel de propuneri sau de promisiuni", a declarat Ştefan Pălărie, senator USR. PSD va da votul decisiv pentru viitorul Coaliţiei pe 20 aprilie.

