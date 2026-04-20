Pesediştii s-au supărat pe postările în care sunt comparaţi cu șobolanii și sesizează CNCD

PSD sesizează Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) pentru postările de pe rețelele de socializare în care pesediștii sunt comparați cu șobolanii. Social-democrații acuză o campanie coordonată şi practici naziste care amintesc de propaganda lui Joseph Goebbels iar premierul Ilie Bolojan este considerat "coautor".

PSD solicită instituțiilor statului să sancționeze campania de tip nazist îndreptată împotriva membrilor și simpatizanților partidului, transmite partidul într-un comunicat de presă. ​

"PSD va sesiza Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și Parchetul cu privire la campania de sorginte nazistă care vizează membrii și simpatizanții Partidului Social Democrat", anunţă social democraţii.

"​Este în mod vădit o campanie coordonată, cu un stil propriu și o concepție unică, prin care se urmărește denigrarea a unei categorii de cetățeni, prin utilizarea unor tehnici de dezumanizare folosite anterior pe scară largă de către regimul nazist, sub coordonarea sinistrului ministru al Propagandei, Joseph Goebbels, cu scopul justificării atrocităților din timpul Holocaustului", susţin pesediştii.

"​Este absolut revoltător să constatăm că, în urma declarațiilor jignitoare ale premierului Bolojan, aceleași practici naziste sunt folosite astăzi în România pentru denigrarea unor cetățeni din cauza convingerilor lor politice. Iar în lipsa unei delimitări, premierul devine co-autor al acestei propagande ilegale" acuză partidul.

Premierul Ilie Bolojan a vorbit vinerea trecută metaforic despre "șobolani" și "rozătoare" care consumă bani publici și a acuzat PSD că a fost deranjat că a oprit "prăduirea" banului public în marile companii de stat controlate politic.

Ulterior, și liderul PSD, Sorin Grindeanu, i-a acuzat pe liberali de '"șobolănism", iar liderul PSD Sibiu, Bogdan Trif, a folosit și el "dezumanizarea de tip nazist" în postări similare pe Facebook în care Bolojan este comparat cu un "şobolan".

