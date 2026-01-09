Urmează să vină facturile la gaze pentru luna decembrie, iar veştile nu ne încălzesc mai deloc.

Cel mai probabil, vor fi semnificativ mai mari decât în noiembrie. Spre exemplu, pentru o familie care locuieşte într-un apartament cu trei camere, factura poate depăşi 600 de lei.

Asta pentru că este iarnă şi comsum mai mare, dar majorarea adevărată a facurile o simţim din martie, când se umblă la preţuri. Au apărut primele oferte de preţ pentru perioada post-plafonare.

Preţurile sunt mai mari şi sunt diferenţe de până la 35% în comparaţie cu cât plătim în prezent. Spre exemplu, un furnizor a venit cu un preţ de 36 de bani kW/h, alt furnizor a venit cu tariful de 42 de bani kW/h.

Rămâne acum de văzut care vor fi tarifele cu care vor veni ceilalţi furnizori de gaze naturale.

Ministerul Energiei spunea că ia în calcul o reducere graduală a plafonării şi vrea să acorde sprijin celor vulnerabili. Până pe 31 martie 2026 este în vigoare plafonarea la gaze naturale, preţul pe care îl plătim în prezent este de 31 de bani kW/h.

